''Росія має зупинити неадекватну ескалацію'': Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео

Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру та об'єкти, які забезпечують звичайне життя людей. Вранці 3 жовтня "Шахед" ударив по Північному мосту в Києві, а протягом ночі під російськими атаками опинилися житлові будинки, залізниця та енергетика в багатьох регіонах, також дроном було уражено судно в Чорноморську.

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Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українські воїни знаходять способи відповідати на російські обстріли та повертати війну туди, звідки вона прийшла.

Українські сили завдали ударів по військових об'єктах РФ

За словами Зеленського, цієї доби українська далекобійність ефективно спрацювала по об'єктах, які працюють на воєнну машину агресора. Зокрема, українські санкції досягли Самарського регіону, а також позицій окупантів із розрахунками "Іскандерів" у Брянському регіоні.

Президент також заявив про нові результати в Чорному морі.

Він подякував усім залученим підрозділам за влучність і системну роботу.

"Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", – наголосив Зеленський.

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Росія продовжує бити по українській інфраструктурі

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська завдали удару по Північному мосту в Києві. Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття та контактну мережу тролейбусів, а рух шляхопроводом частково перекрили.

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Росіяни також атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одещини. Внаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Як писав OBOZ.UA, Росія розпочала нову кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. В ISW заявили, що країна-агресорка прагне зруйнувати об’єкти генерації та передачі електроенергії й створити проблеми для української енергосистеми.