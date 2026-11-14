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Росія модернізувала "Іскандери" для ударів по Україні: The Telegraph назвав головну ціль ворога

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
1,1 т.
Росія модернізувала "Іскандери" для ударів по Україні: The Telegraph назвав головну ціль ворога
Вирва на київському Південному мосту після російського удару. Джерело: The Telegraph.

Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер", оснастивши їх системами наведення, здатними забезпечувати точність удару до кількох метрів. Нові технології дозволяють обходити українські засоби радіоелектронної боротьби та ускладнюють перехоплення ракет. Однією з головних цілей російської кампанії стало порушення транспортного сполучення між лівим і правим берегами Дніпра.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Telegraph. Журналісти поспілкувалися з українськими посадовцями, військовими експертами та мешканцями Києва, які розповіли про наслідки російських ударів по мостах та енергетичній інфраструктурі.

Російські війська почали використовувати нові варіанти ракет "Іскандер-М", обладнані оптичними головками самонаведення 9Е436 та радіолокаційними 9Б918. Завдяки цим системам ракета може сканувати місцевість безпосередньо перед ураженням цілі та коригувати власну траєкторію.

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Раніше балістичні ракети такого типу переважно керувалися бортовим комп’ютером. Після досягнення необхідної висоти вони рухалися до цілі за балістичною траєкторією, а фінальна ділянка польоту значною мірою залежала від сили тяжіння. Це обмежувало точність ураження та створювало можливості для перехоплення.

Тепер ситуація змінилася. Нові головки самонаведення дозволяють ракетам вносити корективи безпосередньо перед влучанням, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Професор військової стратегії та технологій Берлінської школи управління Hertie School Мауро Джиллі пояснив, що така модернізація може усунути одну з головних тактичних слабкостей балістичних ракет.

"Особливість балістичних ракет полягає в тому, що вони мають певну похибку, оскільки рухаються за параболічною траєкторією. Політ контролюється бортовим комп’ютером, який позиціонує ракету після досягнення заданої висоти. Але фінальна фаза зазвичай відбувається під дією сили тяжіння. Тепер це змінилося", – зазначив експерт.

Нову тактику Росія застосовує під час атак на мости в Києві. Спочатку протягом кількох тижнів окупанти намагалися вивести з ладу вісім основних мостів столиці за допомогою реактивних безпілотників. Згодом для ударів по найбільших переправах почали використовувати балістичні ракети.

Зокрема, чотири ракети влучили в Північний міст протягом однієї ночі минулими вихідними. Водночас російські удари не змогли зруйнувати міцні конструкції київських мостів, однак спричинили значні перебої в русі транспорту.

Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що нові системи наведення використовувалися під час нещодавніх атак на столичні переправи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається розділити Україну по Дніпру.

"Росія намагається розділити Україну вздовж річки Дніпро і зробити життя максимально складним для людей, наших міст і сіл", – сказав глава держави.

Унаслідок атак транспортне сполучення між лівим і правим берегами Києва суттєво ускладнилося. Частині мешканців доводиться долати мости пішки, оскільки звичні маршрути громадського транспорту більше не працюють.

Окрім транспортної інфраструктури, Росія атакує енергетичні об’єкти, намагаючись порушити передачу електроенергії між різними регіонами країни.

За словами асоційованого експерта аналітичного центру GLOBSEC Максима Безносюка, спроби розділити українську енергосистему вздовж Дніпра розпочалися ще в грудні минулого року.

Він пояснив, що йдеться про так званий режим "острівкування" (islanding), коли енергосистема розпадається на окремі частини, які змушені працювати автономно та не можуть передавати електроенергію з регіонів, де є достатньо генерації, до тих, де виникає дефіцит.

"Характер російських ударів свідчить про те, що Росія намагається фрагментувати інфраструктуру, яка забезпечує функціонування воєнних зусиль. Мета полягає не лише в тому, щоб принести жорстокість війни в українські домівки, а й у тому, щоб вразити військову промисловість та системи її забезпечення", – наголосив Безносюк.

Особливо складною залишається ситуація на лівому березі Києва. Деякі мешканці отримують електроенергію лише близько двох годин на добу, а також регулярно стикаються з перебоями водопостачання та централізованого опалення.

Водночас військовий експерт Мауро Джиллі зауважив, що знищення міцних київських мостів залишається малоймовірним завданням для російських військ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська модифікують зенітні та балістичні ракети, щоб збільшити масштаб ударів по Україні та підвищити точність ураження важливих транспортних об'єктів. Особливу увагу окупанти приділяють мостам, зокрема в Києві.

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