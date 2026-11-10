Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні – ISW

Російські війська модифікують зенітні та балістичні ракети, щоб збільшити масштаб ударів по Україні та підвищити точність ураження важливих транспортних об'єктів. Особливу увагу окупанти приділяють мостам, зокрема в Києві.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що Росія адаптує старі зенітні ракети для атак по наземних цілях, а також удосконалює системи наведення балістичних ракет "Іскандер-М".

Росія переобладнує зенітні ракети та вдосконалює "Іскандери-М"

Зокрема, російське військове видання 9 листопада заявило, що окупанти могли застосувати переобладнані зенітні ракети RM-48U, які запускаються із комплексів C-300 і С-400, для ударів по Північному та Південному мостах у Києві 7 листопада та 27 жовтня відповідно.

За оцінкою видання, використання таких ракет дає змогу Росії менше покладатися на дорогі балістичні ракети "Іскандери-М". Водночас модифіковані RM-48U поступаються їм у точності. За даними Reuters із посиланням на Офіс генерального прокурора України, російські війська почали масово застосовувати переобладнані RM-48U з липня 2026 року. У липні та серпні вони становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, випущених по Україні.

Крім того, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 8 листопада повідомив, що росіяни модифікували балістичні ракети "Іскандер-М", оснастивши їх радіолокаційними та оптичними системами наведення на кінцевій ділянці польоту. Це, за його словами, дозволяє підвищити точність ураження до одного метра та здійснювати прицільні удари по українських мостах.

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Росія розробляє нову модифікацію ударного дрона "Герань-5"

Головне управління розвідки Міноборони України 9 листопада повідомило, що Росія почала застосовувати нову модифікацію далекобійного ударного безпілотника "Герань-5" – "Герань-5 К5-К". У ГУР класифікували його як малогабаритну крилату ракету через аеродинамічні та технічні характеристики.

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За даними української розвідки, новий безпілотник коротший за звичайну "Герань-5" і має менший розмах крил. Його максимальна крейсерська швидкість становить 450 км/год, дальність – до 1000 км, а бойова частина важить 90 кг. Також Росія вже оснастила ці дрони термобаричними боєголовками, що, ймовірно, має збільшити руйнування.

В ISW зазначають, що з середини 2026 року російські війська почали включати до ударних пакетів недорогі та маневрені квазікрилаті ракети, зокрема "Бандероль" і Dan-Ts. Такі засоби ураження займають проміжне місце між повільними ударними безпілотниками та крилатими ракетами, ускладнюючи роботу української протиповітряної оборони.

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Аналітики вважають, що Росія й надалі розвиватиме квазікрилаті ракети, реактивні безпілотники та більш руйнівні модифікації ударних дронів. Імовірно, окупанти прагнуть завдати якомога більшої шкоди українській логістичній, транспортній та енергетичній інфраструктурі під час зимової кампанії ударів 2026–2027 років.

Росія посилює атаки на транспортну інфраструктуру України

Аналітики ISW зазначають, що в жовтні та листопаді 2026 року Росія активізувала удари по мостах, зокрема в Києві та Запоріжжі. Імовірно, таким чином окупанти намагаються ускладнити економічне життя України та створити додаткові проблеми для цивільного населення.

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Удосконалення зенітних і балістичних ракет, а також розробка нових типів ударних безпілотників свідчать про те, що Росія робить ставку на збільшення потужності далекобійних ударів і підвищення їхньої точності.

Нагадаємо, Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись погіршити енергетичну безпеку країни та ускладнити життя цивільного населення. В ISW також звернули увагу на значні втрати російської армії на фронті, які в жовтні 2026 року досягли рекордного рівня.

Як писав OBOZ.UA, західні далекобійні ракети, зокрема американські Tomahawk і німецькі Taurus, могли б допомогти Україні протидіяти російським повітряним атакам. В ISW зазначали, що навіть відносно невелика кількість такого озброєння дала б змогу Силам оборони уражати важливі військові об'єкти на території Росії та послабити її можливості для завдання масованих ударів.