Росія може отримати ''вікно можливостей'': в ISW вказали на ризики для України через обмеження Starlink

Обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX можуть ускладнити перехоплення російських реактивних безпілотників і проведення українських ударів середньої дальності. В ISW зазначили, що ці зміни можуть послабити українську протиповітряну оборону та поставити під загрозу операції проти російської логістики.

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Водночас російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, визнав, що ситуація створює для російських сил "вікно можливостей" для ударів по українській інфраструктурі. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про обмеження Starshield

Радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов і колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко 14 жовтня повідомили, що SpaceX запровадила обмеження швидкості до 100 миль на годину – приблизно 160 км/год – для терміналів, підключених до мережі Starshield.

Starshield – це військова версія супутникової мережі Starlink, розроблена SpaceX для урядового використання. Вона має вищий рівень захисту та стійкості до перешкод, тоді як звичайний Starlink призначений переважно для цивільних і комерційних потреб.

До запровадження обмежень українські сили могли запускати безпілотники зі швидкістю понад 160 км/год, використовуючи Starshield. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 14 жовтня заявив, що рішення щодо швидкості та обмежень використання Starshield належать до повноважень американських військових і, зрештою, президента США Дональда Трампа. Водночас Starlink є комерційною послугою, яку контролює SpaceX.

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров у відповідь повідомив, що SpaceX відновила можливість підключення українських терміналів Starlink на швидкості до 160 км/год. Водночас він наголосив, що повне скасування обмежень швидкості Starshield має вирішальне значення для оборони України.

На момент підготовки аналізу залишалося незрозумілим, чи продовжували діяти обмеження Starshield. У Кремлі також прокоментували ситуацію: речник президента РФ Дмитро Пєсков 14 жовтня заявив, що російська влада не отримувала офіційних заяв Маска щодо обмежень швидкості SpaceX для українських військових.

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Як обмеження можуть вплинути на перехоплення російських дронів

За оцінкою ISW, обмеження швидкості Starshield можуть мати серйозні наслідки для перехоплення російських реактивних безпілотників. Сергій Бескрестнов 14 жовтня повідомив, що українські сили використовують супутниковий зв’язок для керування безпілотниками-перехоплювачами. Такі системи є одним із найефективніших засобів протидії російським реактивним дронам типу "Герань".

Україна активно розвиває власне виробництво реактивних перехоплювачів, щоб протидіяти зростанню використання Росією швидкісних безпілотників. Однак обмеження швидкості зв’язку можуть загальмувати цей процес і ускладнити захист українського населення від атак напередодні та протягом зими.

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Дані, надані Силами безпілотних систем України за період із 24 вересня до 14 жовтня, також свідчать про погіршення можливостей перехоплення безпілотників із нерухомим крилом. Це може додатково ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

На тлі цих повідомлень російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, 14 жовтня визнав, що обмеження створили "вікно можливостей", протягом якого російські сили можуть завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі.

Чому обмеження загрожують ударам середньої дальності

За даними ISW, обмеження Starshield також можуть суттєво вплинути на українські удари середньої дальності, які допомагали послаблювати російську логістику та підтримували контрнаступальні операції України протягом 2026 року.

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14 жовтня 7-й корпус швидкого реагування ВПС України повідомив про проблеми зі зв’язком із безпілотниками на Гуляйпільському напрямку. За його даними, перебої виникали під час польоту зі швидкістю 110–120 км/год, що ускладнювало керування апаратами. У корпусі також зазначили, що обмеження Starshield перешкоджають запуску безпілотників середньої дальності, яким потрібен швидкий розгін. Згодом військові видалили початкову заяву, не надавши додаткових пояснень.

Безпілотники, оснащені Starshield, зокрема американські апарати Hornet, є важливим інструментом української кампанії ударів по російській логістиці. Супутниковий зв’язок дає змогу операторам керувати ними на високих швидкостях по всій території України, зокрема над окупованими районами.

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Максимальна та пікіруюча швидкості Hornet перевищують встановлену межу Starshield. Через це українські військові можуть втратити можливість ефективно використовувати такі апарати для ураження рухомих російських транспортних засобів та інших динамічних цілей на окупованій території.

За даними українських сил оборони, 14 жовтня інтенсивність ударів по російських логістичних об’єктах уздовж лінії фронту помітно знизилася. В ISW припускають, що це могло бути наслідком запроваджених обмежень.

Кампанія ударів середньої дальності по російських наземних шляхах сполучення була важливою складовою підготовки поля бою для українських контрнаступальних операцій на Олександрівському та Лиманському напрямках у 2026 році. На думку аналітиків, обмеження Starshield ризикують послабити ці можливості.

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Чому ситуація важлива на тлі операції "Вівальді"

Обмеження Starshield з’явилися після того, як 3-й армійський корпус України оприлюднив нові подробиці операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Вона передбачала багатомісячну кампанію ударів середньої дальності по російській логістиці, запасах пального та операторах безпілотників, що послабило наступальні можливості російських військ і сприяло просуванню українських сил.

Командувач 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький 14 жовтня повідомив, що під час четвертої фази операції українські військові звільнили ще 101 квадратний кілометр території. Загальна площа звільнених за чотири фази територій, за його словами, становила 277 квадратних кілометрів.

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Білецький також заявив про звільнення Зеленої Долини, Липового та Колодязів на північ від Лимана. За його словами, українські сили зупинили російські війська, які намагалися обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і взяти під контроль трасу Е-40 Харків – Слов’янськ.

В ISW зазначають, що обмеження Starshield можуть ускладнити проведення подібних операцій, оскільки українські військові активно використовують безпілотники для ударів по російській логістиці. Водночас українські сили не мають доступу до Starlink або Starshield над територією Росії, тому нові обмеження не повинні вплинути на можливість завдавати ударів по стаціонарних цілях у РФ, зокрема нафтопереробних заводах і центрах обробки даних. Для таких ударів українські військові використовують альтернативні засоби зв’язку та навігації.

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Як повідомляв OBOZ.UA, лише кілька днів тому делегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink. З таким проханням особисто до Ілона Маска звернувся і конгресмен-республіканець Ден Креншоу.

На цьому тлі Ілон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФ.