Росія може розмістити балістику в Білорусі: Зеленський назвав області, які будуть під загрозою

Росія може розмістити пускові установки балістичних ракет на території Білорусі, щоб додатково становити загрозу для західних регіонів України. У такому разі цілями потенційних ударів окупантів можуть стати Львів, Тернопіль, Луцьк та інші міста регіону.

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Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у такому випадку загарбникам потрібна підтримка самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Росія хоче розмістити балістику в Білорусі

"Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватись цим коридором і для дронів, і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види (зброї. – Ред.), і балістики в тому числі", – заявив глава держави.

Він додав, що під загрозою балістичних ударів можуть опинитися Львів, Тернопіль, Луцьк та інші міста на заході України.

Зеленський наголосив, що розміщення російських балістичних ракет у Білорусі означатиме її безпосереднє залучення до війни проти України та закликав Мінськ не робити такого кроку.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що Білорусь продовжує допомагати Росії атакувати Україну дронами. Час від часу на її території вмикаються ретранслятори, які підсилюють сигнал для безпілотників, що летять по нашій країні, зокрема в західні області.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні 2026-го стало відомо, що країна-агресорка Росія знову використовує територію Білорусі для розширення можливостей ударних дронів під час повітряних нападів на Україну. Зокрема, українська розвідка зафіксувала роботу шести веж-ретрансляторів супутникового сигналу уздовж білорусько-українського кордону.