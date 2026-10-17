Росія може розмістити балістику в Білорусі: Зеленський назвав області, які будуть під загрозою

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромСабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Люди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛегенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Водій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиДональд ТрампЦіна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. ВідеоРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означаєРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означає

Росія може розмістити балістику в Білорусі: Зеленський назвав області, які будуть під загрозою

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 708
Росія може розмістити балістику в Білорусі: Зеленський назвав області, які будуть під загрозою
Володимир Зеленський. Джерело: Getty

Росія може розмістити пускові установки балістичних ракет на території Білорусі, щоб додатково становити загрозу для західних регіонів України. У такому разі цілями потенційних ударів окупантів можуть стати Львів, Тернопіль, Луцьк та інші міста регіону.

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у такому випадку загарбникам потрібна підтримка самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Росія хоче розмістити балістику в Білорусі

"Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватись цим коридором і для дронів, і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види (зброї. – Ред.), і балістики в тому числі", – заявив глава держави.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 12,8 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео
icon 12,8 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео

Він додав, що під загрозою балістичних ударів можуть опинитися Львів, Тернопіль, Луцьк та інші міста на заході України.

Зеленський наголосив, що розміщення російських балістичних ракет у Білорусі означатиме її безпосереднє залучення до війни проти України та закликав Мінськ не робити такого кроку.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що Білорусь продовжує допомагати Росії атакувати Україну дронами. Час від часу на її території вмикаються ретранслятори, які підсилюють сигнал для безпілотників, що летять по нашій країні, зокрема в західні області.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні 2026-го стало відомо, що країна-агресорка Росія знову використовує територію Білорусі для розширення можливостей ударних дронів під час повітряних нападів на Україну. Зокрема, українська розвідка зафіксувала роботу шести веж-ретрансляторів супутникового сигналу уздовж білорусько-українського кордону.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілипрезидентРосіяУкраїнаБілорусьЛьвівТернопільЛуцькракетиВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись