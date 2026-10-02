"Росія намагається перетворити зиму на зброю": Європарламент за ініціативи Порошенка обговорить атаки РФ на критичну інфраструктуру України та ситуацію в Олешках

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час зустрічі з Групою друзів України в Європейському парламенті закликав терміново провести спеціальне засідання через стрімке погіршення гуманітарної ситуації, спровоковане безперервними атаками на цивільну інфраструктуру.

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"Уже наступного понеділка Європейський парламент обговорить погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Я запропонував провести цю дискусію під час ранкової зустрічі в Європарламенті, і євродепутати мене підтримали. Дякую їм за це", – повідомив Порошенко у соцмережах.

"Йтиметься про наслідки масованих російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі та про те, з якими викликами Україна входить у зиму. Окремо обговорять гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках, а також те, як ще ЄС і міжнародна спільнота можуть підтримати Україну", – пише Петро Порошенко.

"Росія свідомо намагається перетворити зиму на зброю проти мільйонів українців. Тому Європі треба діяти заздалегідь, а не реагувати постфактум. Тобто посилювати гуманітарну, енергетичну та оборонну допомогу і допомагати нам захищати інфраструктуру. Тоді люди матимуть світло, тепло й змогу жити нормальним життям", – переконаний пʼятий президент.

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