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Росія намагається врятувати НПЗ від атак: у мережі розкрили, на що робить ставку ворог. Фото

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
Росія намагається врятувати НПЗ від атак: у мережі розкрили, на що робить ставку ворог. Фото
Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї, 2 червня 2026 року. Джерело: TheDeadDistrict/X

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ посилюють захист від атак із повітря. По периметру установок розміщують морські контейнери, між якими надалі планують натягнути антидронові троси.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували фото заводу.

Росія намагається врятувати НПЗ від атак: у мережі розкрили, на що робить ставку ворог. Фото

Ільський НПЗ готують до захисту від повітряних цілей. Джерело: Exilenova+

Ворог продовжує посилювати захист критично важливих об'єктів, які забезпечують роботу російської військової машини. В Exilenova+ припускають, що з часом росіяни можуть перетворити нафтопереробні заводи на укріплені "фортеці". Через це вікно можливостей для ураження таких цілей поступово звужується.

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Водночас щодо атаки на Ільський НПЗ 26 вересня в каналі повідомили, що видимих пошкоджень саме установок первинної переробки не виявили.

Як писав OBOZ.UA, у ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. У Генштабі підтвердили ураження заводу та повідомили, що на його території зафіксували пожежу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що станом на початок жовтня Україна вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Такі дані 4 жовтня оприлюднило Міністерство оборони України, пославшись на аналіз розвідки, Генштабу та експертів відомства.

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