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Росія намагається вибити з України капітуляцію: чи спрацює ставка
ПРИМУС ДО КАПІТУЛЯЦІЇ. 30.09.26 – НІЧ ТЕРОРУ ДЛЯ КИЄВА
Є ночі, після яких ранок уже не здається звичайним. Сьогодні Київ знову прокидається після масованої атаки.
Близько 20 ракет усього за 10 хвилин ударили по Києву та області. Балістика – одночасно з трьох напрямків, ракети разом із дронами. Пошкоджена критична інфраструктура, перебої зі світлом та водою.
Вже відомо на цей момент про постраждалих.
Але найстрашніше – не лише сам вибух.
Страшно, коли після ночі люди прокидаються і першою думкою перевіряють телефон: чи всі живі? Чи зустріну сьогодні своїх друзів, сусідів, колег? Чи відповість людина, якій я писав уночі? Чи всі, кого я знаю, пережили цю ніч?
Бо ранок після обстрілу – це не просто питання світла, води чи транспорту.
Це хвилини очікування, коли люди намагаються дізнатися, що сталося з їхнім будинком, районом, близькими. Коли батьки перевіряють дітей. Друзі телефонують друзям. Сусіди шукають одне одного.
І лише потім постає інше: чи буде електрика, вода, транспорт, робота, навчання.
Бо терор – це не тільки зруйнована будівля.
Терор – це спроба зламати відчуття нормального життя. "The Atlantic" пише, що рф накопичила ракети та дрони і буде ними бити по Україні, аби змусити до капітуляції.
І тут важливо зрозуміти одну річ.
Історія вже знала спроби змусити державу до капітуляції через знищення її міст.
14 травня 1940 року німецька авіація бомбардувала Роттердам. Перед цим німецьке командування висунуло ультиматум: припинити опір, інакше місто буде знищене. Під час бомбардування загинули сотні людей – різні історичні дослідження дають оцінки приблизно від 650 до 900 загиблих; близько 80 тисяч мешканців залишилися без домівок, а десятки тисяч будівель були знищені або пошкоджені. Наступного дня Нідерланди капітулювали.
А потім був Лондон.
Blitz тривав із вересня 1940-го до червня 1941 року. За цей період Лондон зазнав масштабних бомбардувань. Понад 20 тисяч цивільних загинули, а понад мільйон будинків були зруйновані або пошкоджені.
10–11 травня 1941 року понад 500 німецьких літаків атакували центральний Лондон. За одну ніч було скинуто сотні тонн фугасних та запалювальних бомб. Загинуло понад 1 300 людей, понад 1 600 були тяжко поранені, близько 12 тисяч залишилися без домівок.
Навіщо це згадувати сьогодні?
Не просто задля історичної аналогії.
А щоб побачити механізм.
Коли не можуть або не хочуть зламати державу на полі бою, намагаються бити по тому, що тримає суспільство: по містах, енергетиці, економіці, цивільному життю, по людській витривалості.
Розрахунок ворога простий:
зробити життя настільки нестерпним, щоб люди самі почали вимагати капітуляції.
Саме тому сьогодні питання України – це не тільки питання фронту.
Це питання того, чи дозволимо ми перетворити терор на політичний інструмент.
Київ може бути темним та холодним.
Може бути виснаженим…
Але він не повинен стати містом, яке погодилося, що страх визначатиме його майбутнє.
Безумовно, Україні потрібні ППО і ракети до них!
Потрібні системи проти балістики.
Потрібна енергетична стійкість.
Потрібні зброя, виробництво, союзники, економічна витривалість .
Але найважливіше – люди, які не дозволяють страху перетворитися на безнадію.
Вистояти – не означає не боятися.
Боятися наступної ночі – і все одно зустрічати ранок.
Втрачати світло – і не втрачати людяність.
Чути вибухи – і не віддавати своє право жити вільно!
Київ вистоїть не тому, що йому не страшно.
Київ вистоїть, якщо страх не стане сильнішим за нашу волю жити.
І саме тому сьогодні Україні потрібна не капітуляція перед терором.
Нам потрібні: Захист, Допомога та Єдність. А ще здатність вистояти стільки, скільки буде потрібно, щоб майбутнє України визначали українці, а не ракети над Києвом.
Тримаймося!
Бережімо одне одного.
І не дозволяймо ночі визначити наше завтра.
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Джерело:Фейсбук Вадима Сторожука
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