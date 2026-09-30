ПРИМУС ДО КАПІТУЛЯЦІЇ. 30.09.26 – НІЧ ТЕРОРУ ДЛЯ КИЄВА

Є ночі, після яких ранок уже не здається звичайним. Сьогодні Київ знову прокидається після масованої атаки.

Близько 20 ракет усього за 10 хвилин ударили по Києву та області. Балістика – одночасно з трьох напрямків, ракети разом із дронами. Пошкоджена критична інфраструктура, перебої зі світлом та водою.

Вже відомо на цей момент про постраждалих.

Але найстрашніше – не лише сам вибух.

Страшно, коли після ночі люди прокидаються і першою думкою перевіряють телефон: чи всі живі? Чи зустріну сьогодні своїх друзів, сусідів, колег? Чи відповість людина, якій я писав уночі? Чи всі, кого я знаю, пережили цю ніч?

Бо ранок після обстрілу – це не просто питання світла, води чи транспорту.

Це хвилини очікування, коли люди намагаються дізнатися, що сталося з їхнім будинком, районом, близькими. Коли батьки перевіряють дітей. Друзі телефонують друзям. Сусіди шукають одне одного.

І лише потім постає інше: чи буде електрика, вода, транспорт, робота, навчання.