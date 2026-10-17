"Росія намагається зробити в Україні блекаут": Зеленський розповів, скільки об’єктів енергетики атакував ворог і де складна ситуація

Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів генерації та передачі електроенергії. Впродовж ночі ворог застосував понад 320 безпілотників, а також ракети різних типів.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог не полишає спроб зробити блекаут напередодні зими.

Росія продовжує свій терор

"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Тривають відновлювальні роботи, і у них задіяні всі необхідні служби, всі доступні сили українських енергетичних компаній. Дякую кожному й кожній, хто працює фактично без перерви, щоб відновити світло", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація склалася в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Російські удари також пошкодили енергетичну інфраструктуру Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших регіонів.

Президент зазначив, що ворог розширює атаки, щоб виснажити українські резерви та ускладнити відновлення енергосистеми.

"Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових "Шахедів", також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків", – йдеться у повідомленні.

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Київ очікує від США дієвого тиску на Росію

Зеленський повідомив, що європейські партнери підготували нові пакети допомоги Україні та подякував їм за це. Водночас він закликав США звернути увагу на наслідки російських ударів по енергетиці та розкритикував ігнорування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який "повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни".

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Глава держави наголосив, що цей документ і надалі може сприяти закінченню війни, якщо його положення будуть реалізовані.

"Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні!" – резюмував український лідер.

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Нагадаємо, Дональд Трамп відмовився від санкцій щодо експорту російських енергоносіїв, які мали бути запроваджені відповідно до закону про "пекельні санкції" авторства покійного сенатора Ліндсі Грема. Цей закон американський президент підписав 18 вересня.

Як писав OBOZ.UA, за інформацією The New York Times, Росія розраховує за допомогою масованих повітряних ударів вивести з ладу енергетичну інфраструктуру Києва, Харкова та Одеси. Для позбавлення цих міст електроенергії, води й опалення Москві може знадобитися близько місяця інтенсивних обстрілів.