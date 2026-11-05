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Росія націлилася на українську енергетику напередодні зими: в ISW розкрили план ворога

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
2,1 т.
Росія націлилася на українську енергетику напередодні зими: в ISW розкрили план ворога
Росія націлилася на українську енергетику напередодні зими. Джерело: пресслужба ДТЕК

Російські війська розпочали чергову зимову ударну кампанію 2026–2027 років, завдаючи систематичних ударів по критичній інфраструктурі України. Цей терор спрямований на підрив економіки та створення гуманітарної кризи.

Порівняно з попередніми роками армія РФ змінила підхід до обстрілів. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Нова тактика терору

Згідно з даними аналітиків і повідомленнями російських військових пропагандистів, путінська армія змінила підхід до обстрілів. Замість хаотичних атак ворог перейшов до систематичних ударів по ключових вузлах енергомережі.

Обираючи цілі, окупанти роблять акцент на критично важливих підстанціях і менших об’єктах, які безпосередньо керують перерозподілом електроенергії.

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Зимова кампанія 2026–2027 років фактично повторює сценарій попередньої зими, коли внаслідок масованих атак було пошкоджено або знищено до 80% української електрогенерації.

Наслідки для атомної енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після чергового масованого обстрілу аварійні відключення світла запроваджено у Києві, а також у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Вінницькій і Донецькій областях. За даними Міністерства енергетики, лише за одну добу окупанти завдали понад 20 ударів по енергосистемах.

Відновлювальні та ремонтні роботи суттєво ускладнюються через повторні російські атаки. Крім того, як зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, через пошкодження інфраструктури українські атомні електростанції змушені знижувати потужність генерації.

Нагадаємо, Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з ліквідацією наслідків російських ударів і відновленням постачання електроенергії. Глава держави заявив, що обстріли тривають фактично цілодобово, і так само цілодобово тривають роботи з відновлення енергетики.

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.

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