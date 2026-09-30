Країна-агресорка Росія завербувала на війну проти України чимало кенійців. Національна розвідувальна служба Кенії підрахувала, що понад 1000 громадян пішли воювати на боці РФ. Дехто зробив це добровільно, інших ввели в оману обіцянками цивільної роботи.

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Цьому посприяло те, що економіка Кенії перебуває у скрутному становищі, тож сотні молодих чоловіків почали шукати роботу за межами країни. Про це пише The Observer.

Кілька десятків завербованих кенійців уже загинули. Ще більше утримуються в українських таборах для військовополонених, і у них майже немає перспектив повернутися додому найближчим часом.

Британська газета розповіла історію кенійця, який зміг повернутися на батьківщину з війни проти України.

Як кенійці потрапляють на війну

Чоловік на імʼя Стівен (вигадане з метою безпеки) 10 років прослужив у ВПС Кенії. Він пішов звідти на початку 2020-х, щоб продавати запчастини для автомобілів. Його справа процвітала до протестів минулого року.

Кенійські "протести покоління Z" розпочалися у 2024 році, спровоковані непопулярним законопроєктом про фінанси, внесеним урядом на чолі з президентом Вільямом Руто. Протягом останніх двох років тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти інституційної корупції та безнадійної ситуації на ринку праці.

Щонайменше вісім осіб загинули, а сотні отримали поранення від рук поліції. Минулого літа бізнес Стівена було розграбовано.

"Мені довелося починати все спочатку… одна можливість з’явилася найшвидше, тож я нею скористався. Минулого червня в інтернеті з’явилося оголошення, в якому пропонувалася добре оплачувана робота охоронця в Росії. Передбачався солідний бонус за підписання контракту та зарплата, що становила близько 3 000 фунтів на місяць", – розповів Стівен.

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Через кілька тижнів Стівен опинився у Вовчанську на Харківщині. Після кількох тижнів безперервних боїв Стівен наступив на наземну міну, яка розірвала праву частину його тіла. Він отримав глибокі осколкові поранення та внутрішню кровотечу між грудною кліткою та легенями.

На початку цього року, перебуваючи на лікарняному у Санкт-Петербурзі, він розробив план втечі. Він звернувся до "дружнього контакту" у посольстві Кенії в Москві, і йому організували рейс додому, який оплатили з зарплати Стівена.

Чоловік усвідомлює, що йому пощастило залишитися живим. За його оцінками, 90% його піхотного підрозділу загинуло в бою.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Кенії родичі чоловіків, яких завербували до російської армії, виходили на мітинги з вимогою повернути їх додому. Люди заявляли, що багатьох громадян країни відправили на війну проти України обманом, пообіцявши високооплачувану роботу.

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