Україна продовжує відповідати на російську агресію і повітряний терор. Упродовж тижня на території РФ було уражено низку важливих для ворога об'єктів у низці російських регіонів, від Самари і Волгограда до Башкортостана і Татарстана.

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Це об'єкти нафтової галузі та російського ВПК, а також військові аеродроми та літаки: ворог зазнає втрат, бо відмовляється від деескалації. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Україна упродовж тижня уражала цілі на території РФ

За тиждень, що триває, Сили оборони уражали важливі цілі щонайменше в 11 російських регіонах, а також у морі. Усі ці болючі для ворога удари – відповідь на російський терор, котрий Росія розпочала і продовжує.

"Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні. За один цей тиждень маємо результати у Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському, Тульському регіонах, також Башкортостані й Татарстані, в акваторії Чорного моря", – перерахував президент.

Він підкреслив, що у зоні ураження опинялися об'єкти, важливі для російської економіки і, насамперед, для її здатності продвжувати війну.

"Російські нафтові обʼєкти, підприємства, задіяні у виробництві вибухівки, та інші об'єкти, які працюють на війну, військові аеродроми та літаки – всього цього наша далекобійність досягла. Дякую всім складовим Сил оборони та безпеки України, які запроваджують проти агресора наші кінетичні санкції", – заявив Зеленський.

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Глава держави додав, що цих втрат Росія могла би й не зазнати, якби погодилася нарешті зупинити свою агресію.

"Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир. Дякую всім, хто з Україною!" – резюмував президент.

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