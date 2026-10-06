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Росія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая": можливі пуски крилатих ракет

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 5,4 т.
Важливе
Росія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая": можливі пуски крилатих ракет
Можлива масована атака РФ по Україні. Ілюстративне фото. Джерело: Згенеровано ШІ

Увечері вівторка, 6 жовтня, Росія підняла у повітря кілька літаків Ту-160 з аеродрому "Бєлая" (Іркутська область). Є низка ознак, що країна-агресорка готується до масованого обстрілу України.

Можливі пуски крилатих ракет. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.

РФ готується знову тероризувати українців

"Станом на 20:30 у повітряному просторі РФ спостерігаються: 3 борти Ту-160 з аеродрому "Бєлая", – йдеться у повідомленні.

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Ще раніше паблік інформував, що протягом дня фіксувалося переміщення стратегічної авіації між аеродромами в західній та східній частинах Росії. Крім того, спостерігалося зростання активності військово-транспортної авіації та тренувальних польотів стратегічної й дальньої авіації.

"Ворог завершує підготовку до нанесення чергового МРУ (масованого ракетного удару. – Ред.) по території України із застосуванням стратегічної авіації, який відбудеться в цю або в наступну ніч. Цілями атаки визначено в т.ч. і обʼєкти енергетичної та водної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Українців закликали підготувати резервні джерела живлення та запас води.

Нагадаємо, про те, що Росія готує новий масований удар по Україні, у вечірньому відеозверненні попередив і президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Повітряні сили та інші українські служби готові реагувати на атаку ворога в межах наявних засобів захисту та закликав міжнародних партнерів підтримати нашу державу надавши необхідні засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Відомо про п’ятьох постраждалих, двоє з яких госпіталізували.

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