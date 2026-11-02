Росія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Українка": можливі пуски крилатих ракет

З вечора 2 листопада країна-агресор Росія розпочала підготовку до чергової масованої атаки по території України. Ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 з аеродрому "Українка".

Відео дня

Про це інформують моніторингові канали. Напередодні противник здійснював передислокацію бортів стратегічної авіації між аеродромами.

Ворог готує масовану атаку

Протягом дня 2 листопада росіяни проводили передислокацію бомбардувальників між аеродромами, що знаходяться у західній та східній частинах РФ. Додатково було зафіксовано підвищену активність рейсів військово-транспортної авіації та тренувальні вильоти бортів стратавіа/дальньої авіації.

"Фіксується ряд ознак, що вказують на підготовку до застосування ворогом стратегічної авіації, з метою нанесення МРУ по території України, в ніч на 03.11", – писали монітори.

Станом на на 21:30 у повітряному просторі РФ спостерігалися два борти Ту-160 з аеродрому "Українка" на Далекому Сході (Амурська область). Очікується їх вихід на пускові рубежі від 3-4 години ранку 3 листопада, зазначає monitor.

РЕКЛАМА

Також відомо про присутність споряджених 10 бортів Ту-95МС у західній частині РФ, які теж готові до вильоту.

Окремо монітори попередили про середній рівень загрози ударних БпЛА та високий – балістики.

"Противник активно присутній на Брянщині, Курщині, Воронежчині із запасом БК. Запуск Іскандер/С-400/Циркон може відбутись у будь-який момент", – сказано в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив, що ворог готує новий масований удар по Україні. Під ударом можуть опинитися передусім логістика й енергетика.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди. Відомо щонайменше про 24 загиблих.