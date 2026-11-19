Увечері 19 листопада Росія підняла у повітря щонайменше п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Українка". Можливі пуски крилатих ракет Х-101, а розрахунковий час виходу літаків на пускові рубежі – після 04:30 20 листопада.

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Про це повідомляє моніторинговий канал Strategic Overhead. Інформацію також поширюють інші моніторингові пабліки, які відстежують активність російської стратегічної авіації. Станом на 22:30 у повітрі підтверджували перебування щонайменше п'яти Ту-160.

Протягом дня моніторингові ресурси фіксували низку ознак, які можуть свідчити про підготовку Росії до чергового масованого ракетного удару по Україні (МРУ).

Зокрема, російська сторона передислоковувала стратегічні бомбардувальники між аеродромами у західній та східній частинах РФ. Також спостерігалася підвищена активність військово-транспортної авіації та тренувальні вильоти літаків стратегічної і дальньої авіації.

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Кількість літаків зростала

За інформацією моніторингових каналів, кількість бортів Ту-160 у повітрі збільшувалася протягом вечора. О 21:30 повідомлялося про три літаки, а вже о 22:30 – щонайменше про п'ять.

У моніторингових пабліках також попереджають, що серед можливих цілей майбутньої атаки можуть бути об'єкти енергетичної та мостової інфраструктури. Українцям радять підготувати резервні джерела живлення.

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