Росія підступно вдарила по Дніпропетровщині: загинуло двоє чоловіків. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
У Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження ПутінаУ Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження ПутінаВідключення світла в Україні. ІлюстраціяЕкстрений режим почали скасовувати: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областейСили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – ГенштабСили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – Генштаб"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибачення"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибаченняУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоНавіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Навіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Путін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Росія підступно вдарила по Дніпропетровщині: загинуло двоє чоловіків. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 483
Росія підступно вдарила по Дніпропетровщині: загинуло двоє чоловіків. Фото
Наслідки удару РФ. Джерело: Дніпропетровська ОВА.

У четвер, 8 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Васильківській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Внаслідок російського удару зазнали руйнувань кілька житлових будинків.

Відомо, що загинули двоє чоловіків, обом було по 62 роки. Про це повідомивначальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Telegram.

Росія підступно вдарила по Дніпропетровщині: загинуло двоє чоловіків. Фото

Дніпропетровський напрямок. Джерело: DeepState.

Новина доповнюється…

Країна-терорист не припиняє своїх цинічних обстрілів по території України. У неділю, 4 жовтня, ворог, зокрема, понад 70 разів бив по Дніпропетровщині.

Читайте також
Віталій ПортниковВіталій Портников
icon 14,5 т.
Існує тільки два фінали війни, все інше – або дурість, або демагогія
icon 14,5 т.
Існує тільки два фінали війни, все інше – або дурість, або демагогія
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 11,6 т.
ЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФ
icon 11,6 т.
ЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,8 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео
icon 4,8 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Російська Федерація за неповну добу 3 жовтня застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби для ударів по Дніпропетровській області. Регіон пережив більше 40 ворожих ударів; щонайменше три особи дістали поранення.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Війна в УкраїніУкраїнаРосія - країна-агресорДніпросмертьпостраждали українці
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись