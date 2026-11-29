Уряд Естонії ухвалив рішення про призупинення перетину естонсько-російського кордону з 1 грудня. Рух буде зупинено на всіх пунктах пропуску поки що на пів року. Причиною стала спроба диверсії на потужностях естонського виробника безпілотників Threod Systems, в організації якої звинуватили Головне управління Генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

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Москва вже заявила, що рішення Естонії перебуває на межі розв'язування відкритої війни. Паралельно з цим вона запустила пропагандистську машину, яка почала поширювати наративи про те, що все це призведе до колапсу в Естонії, а сама країна існує лише завдяки сполученню з РФ. Але наскільки це відповідає дійсності? Давайте розберемося.

Докладніше про це – у новому матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив"

Відразу зазначу, що останнім часом і справді почастішали гібридні, досить агресивні операції російської агентури в країнах Європи, спрямовані на завдання шкоди виробничій інфраструктурі. Тому такі запобіжні заходи з боку Естонії – країни, яка опиняється в найбільш вразливому становищі в разі вторгнення Росії, – цілком доречні.

Але російська пропаганда вирішила розіграти карту залежності Естонії від прикордонного сполучення з РФ як важливого економічного чинника для європейської країни. Зокрема, член конституційного комітету російського Совфєда Олексій Пушков і зовсім заявив, що існування Естонії без Росії просто неможливе.

Усе це, звісно ж, традиційна дешева пропаганда російської сторони, хоча в деяких моментах і не безпідставна, але головне – розбиратися в деталях і розуміти, що стоїть за цими фейками.

Економічний чинник

Російським говорящим головам заїкатися про залежність Естонії від сполучення між країнами взагалі соромно. Адже за підсумками 2025 року експорт Естонії до РФ становив €283 млн, або 1,52% від загального експорту країни, тоді як імпорт із Росії до Естонії становив €74,6 або 0,33% від загального імпорту.

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Тобто Естонія критично не залежить від товарів із Росії, так само як і експорт країни критично не залежить від російських споживачів.

Наприклад, найбільший показник експорту Естонії – до Фінляндії, 15%! До Латвії – 11%, до Швеції – 9%, до Німеччини – 8%.

Практично вся зовнішня торгівля Естонії зав’язана на ринку Європейського Союзу. Але є нюанси.

Якщо говорити окремо про Нарву, то місто й справді має певну залежність від Росії у питаннях транспортного сполучення та турпотоків.

Наприклад, з початку 2026 року через естонсько-російські переходи було зареєстровано близько 760 тисяч перетинів кордону. Це досить значний для маленької Естонії потік, який забезпечує прикордонну торгівлю та роботу інфраструктури.

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З російського боку автомобільний рух через Нарву було зупинено ще в лютому 2024 року через закриття пункту пропуску Івангород на реконструкцію. Але в Нарві, де традиційно був один із найвищих рівнів безробіття в Естонії, це позначилося своєрідно: саме тоді рівень зайнятості населення зріс на 2% – з 54,7% до 56,7%.

Тому заяви російської сторони про те, що Естонія не зможе існувати без Росії, – це виключно пропагандистський наратив. Він абсолютно не відповідає дійсності!

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Але виникає питання: з якою метою він з’явився і яких цілей прагне досягти?

Військовий фактор

У 2026 році значно активізувалися гібридні провокації та диверсії, організовані російською агентурою в Європі. Вони особливо каталізувалися після візиту 25 серпня до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Візит, метою якого було застерегти російське керівництво від провокацій щодо ЄС, лише мотивував Володимира Путіна посилити випробування на міцність союзу й альянсу.

Від початку 2026 року до кінця жовтня кількість диверсій і гібридних атак у Європі, які західні спецслужби та дослідники пов’язують із діяльністю російських спецслужб і агентурних мереж, перевищила показники 2024 і 2025 років і вже налічує понад 200 інцидентів! Основні атаки й диверсії стосуються логістики та військової допомоги Україні, оборонних підприємств ЄС, інфраструктури систем зв’язку й енергетики тощо.

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Окремо – фізичні атаки на судна в Чорному морі у виключній економічній зоні країн ЄС, членів НАТО, Болгарії та Румунії.

Наприкінці жовтня у статті на OBOZ.UA "Росія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожує" я зазначав, що атаки на комерційні судна в Чорному морі мають цілеспрямовану терористичну мету – заблокувати море для європейських країн, і є викликом для колективної безпеки.

У вересні ж у матеріалі "Комендантська година у прикордонні, підготовка шпиталів та інші небезпечні ознаки. Європа за крок від прямого вторгнення Росії: кому загрожує головний удар" я також звертав увагу на те, що Росія не лише нарощує гібридні провокації, а й безпосередньо готує інфраструктуру до прямої інтервенції в одну з європейських країн. І зону потенційного ризику я пов’язував саме з Естонією, як найвразливішою до агресії.

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У ніч на 20 листопада, коли відбувався масований комбінований удар РОВ по Україні, на території Польщі впали дві російські ракети та реактивний дрон-камікадзе – одна КР у Новому Липовці, ще одна в Руднику-над-Сяном, а дрон-камікадзе – у Молодичі.

Це не перший як ракетний, так і дроновий удар Росії по європейських країнах і безпосередньо Польщі, але ЄС і НАТО продовжують стримувати себе від жорсткої реакції на такі неприховані провокації терористичного характеру.

Звісно, така пасивність союзу й альянсу лише мотивує Росію до агресивніших дій. І ті європейські країни, які в критичний момент можуть залишитися сам на сам з армією окупантів, цілком слушно вживають зі свого боку заходів, покликаних підвищити рівень внутрішньої безпеки.

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Але наратив Росії щодо Естонії – це пропагандистська заготовка, яка цілком може бути використана для пояснення й виправдання майбутньої агресії. Так само, як і ціла низка інших інформаційних заготовок щодо тієї самої Польщі, які також зараз поширюються в російському медіапросторі.

Звісно, неважко викрити неправдивий наратив про те, що "Естонія залежна й не може існувати без Росії", але слід розуміти, що за цим дешевим і неспроможним фейком стоїть військовий аспект і підґрунтя для майбутньої прямої інтервенції.

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Висновки

На перший погляд, цілком пересічний фейк про залежність Естонії від Росії насправді має набагато глибше значення, що загрожує колективній європейській безпеці. Причому цей фейк цілком вписується в концепцію Росії щодо каталізації провокацій, диверсій і навіть прямого вторгнення в одну з європейських країн.

У 2026 році перед ЄС і НАТО постало чимало викликів, з якими ні союз, ні альянс досі не впоралися й не продемонстрували готовності жорстко відповідати на російські провокації та теракти. Політкоректність, стриманість і банальна демагогія ставлять під загрозу ті країни, які межують із Росією та перебувають у найуразливішому становищі в разі прямого вторгнення.

Тож розвінчати фейк, звісно, можна – це не проблема. Справжня проблема – зрозуміти, чим зумовлена генерація таких наративів і до чого це може призвести вже в найближчій перспективі. І головне – чи готова Європа до такої перспективи?

Питання риторичне.