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"Росія пішла на таку ескалацію спеціально": Зеленський назвав кількість запущених ворогом "Шахедів" і звернувся до США

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
"Росія пішла на таку ескалацію спеціально": Зеленський назвав кількість запущених ворогом "Шахедів" і звернувся до США
Зеленський звернувся до США після російських ударів. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку вчорашньої доби і до ранку 15 жовтня російські війська запустили по Україні вже понад 850 дронів. За його словами, на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій.

Також Зеленський заявив, що Кремль побачив спроби тиску на Україну й ще більше посилив обстріли. Про це президент розповів у своєму Telegram-каналі.

Наслідки путінського терору

Зеленський повідомив, що після масованих атак у десятках українських міст зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби та ремонтні бригади. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу. Також він наголосив, що фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі точилася масована атака "Шахедів", і за цей період агресор запустив уже понад 850 БПЛА.

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За словами Зеленського, масові запуски дронів відбулися саме під час штучного обмеження швидкості Starlink для захисних здібностей. Президент розповів, що частину із "Шахедів" вдалося збити, але, на жаль, були й десятки влучань.

"Відбулась одна з найбільших атак проти нашої Кіровоградської області, були ураження також у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Троє людей були вбиті в Кропивницькому, та троє – на Дніпровщині. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться в заяві Зеленського.

Нове звернення до США

Український президент упевнений, що на подібну ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши ослаблення санкцій та побачивши спроби тиску на Україну.

За словами Зеленського, окупаційні війська РФ використовують кожен такий момент, тому Москва має відповідати за те, що вона робить. Також він наголосив, що у Сполучених Штатах усі мають бути на боці України, а не агресора.

"Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку", – заявив Зеленський.

Що передувало

На день раніше після масованого ракетного удару Зеленський закликав Сполучені Штати і "кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність", відреагувати жорстко. Зеленський зазначив, що Росія втратила можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою шалену війну на знищення.

Окрім того, український президент знову попросив надати Україні додаткові перехоплювачі для ЗРК Patriot. Зеленський наголосив, що Україна абсолютно справедливо говорить Сполученим Штатам, Європі та всім партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатися наодинці проти такого неадекватного суб'єкта, як Росія.

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Наслідки ворожої атаки

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

РФ атакувала Луцьк

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Наслідки ворожої атаки

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

РФ атакувала Луцьк

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Наслідки ворожої атаки

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

РФ атакувала Луцьк

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Наслідки терору. Джерело: ДСНС

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Росіяни знову вбили мирного жителя. Джерело: ДСНС

''Росія пішла на таку ескалацію спеціально'': Зеленський назвав кількість запущених ворогом ''Шахедів'' і звернувся до США

Росіяни застосували авіабомби. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Кіровоградській області, зокрема по Кропивницькому. В результаті обстрілу в обласному центрі загинули дві людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила завдавати ударів по Дніпропетровській області. Ворог ударив по приватних будинках та підприємствах.

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