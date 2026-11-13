Росія пів року не виводить кораблі в Азовське та Чорне моря: Плетенчук пояснив, чого боїться ворог

Російські військові кораблі вже майже пів року не виходять у Чорне та Азовське моря. Причиною такої поведінки є загроза їхнього знищення Силами оборони України.

Відео дня

Через небезпеку для свого флоту Росія також зіткнулася з труднощами в експорті продукції через Чорне море. Про це в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Російські кораблі не виходять у Чорне та Азовське моря

За словами Плетенчука, ситуація залишається незмінною вже шостий місяць поспіль. Росія не утримує свої кораблі в морі та практично не виводить їх ані в Чорне, ані в Азовське моря.

"Ситуація змін не зазнала, ворог не утримує кораблі у морі, і, в принципі, ми з вами можемо говорити про те, що фактично шостий місяць поспіль ця ситуація залишається незмінною. Тобто практично вже скоро пів року, як жодних кораблів ворог у моря Азовське та Чорне не виводить", – зазначив речник ВМС.

Росія змушена перенаправляти експорт через Балтику та Північне море

Плетенчук також звернув увагу на економічні наслідки ситуації для Росії. За його словами, створивши проблеми із судноплавством у Чорному морі, росіяни ускладнили власні експортні операції.

Чорне море відігравало важливу роль у вивезенні російської агропродукції та наливної танкерної нафти. Тепер Росія змушена перенаправляти експортні потоки через Балтійське та Північне моря.

Зокрема, з півдня Російської Федерації через ці напрямки вивозять агропродукцію, залізо та інші види сировини.

РЕКЛАМА

Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах

Речник ВМС наголосив, що Росія має відчувати наслідки власних дій. Тому Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема подібних до тих, що були уражені в Усть-Лузі.

Плетенчук назвав досягненням здатність українських військових точно вражати цілі на великих відстанях.

"Те, що Силам оборони України вдається вражати цілі, причому робити це досить точно на таких великих відстанях, це дійсно досягнення", – наголосив він.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у Туреччині закликали як Росію, так і Україну дотримуватися принципів безпеки навігації в Чорному морі. Обидві сторони застерегли від подальших нападів на комерційні судна, попередивши, що Анкара залишає за собою право вживати правові заходи.