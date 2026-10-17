Росія планує зробити всі великі міста України непридатними для життя людей – The Guardian

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити жителів великих міст електроенергії, опалення, водопостачання. За оцінкою української розвідки, перехоплений російський документ описує сценарій, який може призвести до гуманітарної катастрофи та вимушеного виїзду людей із міст.

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Як пише The Guardian, цього тижня російські ракети й дрони завдали ударів по енергетичних об'єктах Києва та Харкова, спричиняючи відключення світла й води. Видання ознайомилося з оцінкою, яку українська розвідка, перехопила минулого місяця.

Який план Росії щодо української енергетики

Документ під назвою "Аналіз енергетичного, житлового та комунального секторів України" містить перелік вразливих об'єктів енергосистеми та оцінює можливі наслідки їхнього знищення. Серед цілей також згадуються розподільчі пристрої кількох українських атомних електростанцій.

За оцінками європейських посадовців, ознайомлених із документом, його могли підготувати аналітичні підрозділи, пов'язані з російськими військовими або спецслужбами. Водночас у самому документі не зазначено, яке саме російське відомство його розробило.

Серед можливих цілей кампанії названо погіршення якості життя українців через відключення електроенергії, а також повне припинення водопостачання. Автори документа прогнозують, що це погіршить санітарні умови та змусить частину мешканців залишити міста.

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Міністр енергетики України Денис Шмигаль раніше повідомляв європейським партнерам про наявність таких планів. За його словами, у документах наведено таблиці з кількістю озброєння, необхідного для знищення конкретних об'єктів.

"Є два великі документи, написані дуже холодно й чітко, з таблицями, у яких зазначено кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта", – сказав Шмигаль.

Київ може залишатися без світла до 20 годин на добу

У ніч проти вівторка російські війська атакували три великі енергетичні об'єкти Київського регіону: теплоелектроцентралі №4 і №5 та Трипільську теплоелектростанцію. Також під ударом опинилася велика електрична підстанція, яка передає електроенергію від двох основних атомних електростанцій країни до столиці.

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Ці об'єкти та інші підстанції, які формують так зване енергетичне кільце Києва, стали цілями російських атак. За оцінкою, наведеною в документі, успішне ураження визначених об'єктів могло б позбавити столицю понад 90% електроенергії, передбаченої для неї на зимовий період.

За найгіршого сценарію відключення світла в Києві можуть тривати до 20 годин на добу – аж до відновлення пошкодженого обладнання. Водночас за помірної зими та швидкого ремонту підстанцій жителі столиці можуть залишатися без електроенергії до восьми годин на день.

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Три згадані раніше великі енергетичні об'єкти Київщини більше не можуть виробляти електроенергію. Через це столиця стала залежнішою від постачання електрики з інших регіонів країни. Влада зазвичай не підтверджує конкретних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури.

Росія намагається тиснути на українців через зиму

За оцінкою українського політичного аналітика Володимира Фесенка, ризики цієї зими можуть бути вищими, ніж торік. Він вважає, що Росія може зосередитися на знищенні енергетичної та іншої інфраструктури України, якщо в Кремлі більше не розраховують на швидку військову перемогу.

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"Торік ми справді були на межі. Але цього року ризик буде ще більшим, тому план атак на українську інфраструктуру видається реалістичним. Імовірність того, що Росія спробує зламати нас цієї зими, дуже висока", – зазначив Фесенко.

The Guardian також звертає увагу на послаблення української протиповітряної оборони через скорочення запасів американських PAC-3. Водночас президент України Володимир Зеленський цього тижня критикував міську владу за недостатню підготовку до зими та неналежний захист енергетичної інфраструктури столиці.

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Як зазначає видання, складні зимові умови можуть посилити політичну напругу в Україні.

Нагадаємо, Росія може спробувати вивести з енергосистеми три українські атомні електростанції та суттєво обмежити електропостачання Києва, Харкова й Одеси. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026–2027 років.

Як писав OBOZ.UA, узимку відключення електроенергії в Києві за песимістичним сценарієм можуть тривати до 12–14 годин на добу. Водночас експерти наголошували, що повністю ізолювати столичний енергетичний вузол Росії буде складно.