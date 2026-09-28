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Росія почала додаткову мобілізацію і залучає військових з КНДР: Зеленський озвучив дані розвідки

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
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Росія почала додаткову мобілізацію і залучає військових з КНДР: Зеленський озвучив дані розвідки
Мобілізація в РФ. Ілюстративне фото
Джерело: росмедіа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія фактично вже почала додаткову мобілізацію – ворог збільшує кількість людей, яких набирають різними методами. Крім того, росіяни планують нарощувати й залучення іноземців.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 28 вересня. Глава держави заслухав доповідь Головного управління розвідки Міноборони України щодо планів Російської Федерації.

Говорячи про залучення іноземців до російського війська, він наголосив: важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Наша держава надає їм відповідні дані.

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Зеленський також озвучив нові дані щодо залучення Росією військових із Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч військових із КНДР. Готується й додаткове розгортання контингенту – 10 тисяч осіб – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію.

Москва платить за це Пхеньяну, зокрема, технологіями. В обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед".

"Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти", – сказав гарант.

Він нагадав, що давно не було дієвих санкцій проти Росії. Закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу та країн світу можуть забезпечити тиск на агресора.

"І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час", – додав Зеленський.

Раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що в Росії вже триває прихована мобілізація, і до кінця 2026 року кількість російських військових на фронті може збільшитися приблизно на 300 тисяч осіб. Вже після виборів Кремль може перейти до відкритого призову та залучати до війни непідготовлених чоловіків.

За словами Бровді, збільшення чисельності російських військових уже позначається на інтенсивності бойових дій.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Володимир Путін збільшив штатну чисельність армії РФ до 2 441 630 осіб. Із них саме військовослужбовців – 1 550 500 "одиниць".

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