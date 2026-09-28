Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія фактично вже почала додаткову мобілізацію – ворог збільшує кількість людей, яких набирають різними методами. Крім того, росіяни планують нарощувати й залучення іноземців.

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Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 28 вересня. Глава держави заслухав доповідь Головного управління розвідки Міноборони України щодо планів Російської Федерації.

Говорячи про залучення іноземців до російського війська, він наголосив: важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Наша держава надає їм відповідні дані.

Зеленський також озвучив нові дані щодо залучення Росією військових із Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч військових із КНДР. Готується й додаткове розгортання контингенту – 10 тисяч осіб – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію.

Москва платить за це Пхеньяну, зокрема, технологіями. В обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед".

"Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти", – сказав гарант.

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Він нагадав, що давно не було дієвих санкцій проти Росії. Закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу та країн світу можуть забезпечити тиск на агресора.

"І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час", – додав Зеленський.

Раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що в Росії вже триває прихована мобілізація, і до кінця 2026 року кількість російських військових на фронті може збільшитися приблизно на 300 тисяч осіб. Вже після виборів Кремль може перейти до відкритого призову та залучати до війни непідготовлених чоловіків.

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За словами Бровді, збільшення чисельності російських військових уже позначається на інтенсивності бойових дій.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Володимир Путін збільшив штатну чисельність армії РФ до 2 441 630 осіб. Із них саме військовослужбовців – 1 550 500 "одиниць".

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