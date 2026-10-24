Росія почала застосовувати нову модифікацію ''Герань-5'': у чому її особливість. Фото

Країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.

Відео дня

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. "Як і у випадку з "Філіном", ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому", – зазначив він.

За словами Бескрестнова, "Герань-5 К5-К" має збільшену дальність, швидкість і висоту польоту.

Що відомо про "Герань-5 К5-К"

Як пише "Мілітарний", вперше про застосування нової модифікації "Герань-5" стало відомо наприкінці вересня, однак наразі використання ворогом нової ракети залишається епізодичним.

Серед ключових змін можна виокремити модифікований фюзеляж та покращення системи навігації. Зокрема, на хвостовому оперенні нової модифікації відсутні вінглети (вертикальні елементи), вона має менший розмах крил, при цьому вони набули стрілоподібної форми, а двигун розмістили всередині корпусу.

За словами українських військових, такі зміни конструкції насамперед покликані збільшити швидкість ракети "Герань-5 К5-К" до 900 км/год, що зробить її фактично недосяжною для дронів-перехоплювачів.

РЕКЛАМА

Нова модифікація також отримала автономну оптичну систему навігації, яка дозволяє ракеті орієнтуватися за зображеннями земної поверхні. Це забезпечує коригування маршруту без використання супутникової навігації та робить використання систем РЕБ малоефективним.

Частину цих елементів модернізації відпрацьовували на попередніх версіях "Герані-5", що свідчить про ітераційний підхід.

Головні історії дня

"Мілітарний" проаналізував фото ракети, яке опублікував "Флеш". У виданні зазначають, що, хоча радник називає її "Герань-5 К5-К", зовні вона суттєво відрізняється від уже відомої версії "Герань-5 К5-К".

"Про цю версію ракети відомо не багато, однак аналізуючи зовнішній вигляд фюзеляжу можливо зробити низку припущень. Так, ракета отримала коробчастий фюзеляж із пласкими гранями замість округлого корпусу. Нові обводи, ймовірно, призначені для спрощення виробництва та компонування внутрішніх відсіків. Також вони могли стати частиною заходів зі зниження радіолокаційної помітності ракети", – сказано в статті.

РЕКЛАМА

Окрім того, нова ракета має ромбоподібне крило замість прямого у "Герані-5" та трикутного у "Герані-5 К5-К", а також V-подібне хвостове оперення. Такі форми, ймовірно, також стали частиною заходів зі зниження радіолокаційної помітності.

Повітрозабірник реактивного двигуна перенесли з верхньої частини фюзеляжу на бік, аби не затіняти нове хвостове оперення та забезпечити нормальне обтікання повітряним потоком комбінованих рулів висоти й напрямку.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, Головне управління розвідки Міноборони України на порталі War&Sanctions опублікувало докладні дані про нову російську крилату ракету "Філін". Противник почав застосовувати це озброєння наприкінці літа 2026 року.

Поява цієї ракети відображає стійку тенденцію російського ВПК до розробки та виробництва відносно недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою і наземним типом запуску.