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"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 4,3 т.
"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 12 людей, зокрема троє дітей. Він пов’язав атаку окупантів з послабленням санкцій проти Росії на експорт дизельного пального.

Пост український лідер оприлюднив у своєму Telegram. Він закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.

РФ відповіла ударами на послаблення санкцій

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав глава держави.

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росія ударила по Запоріжжю

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''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

У ніч на 10 жовтня ворожих атак зазнали 13 областей України

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

У ніч на 10 жовтня ворожих атак зазнали 13 областей України

Зеленський додав, що внаслідок атаки поранення дістали ще 14 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Також перевіряють інформацію про 12 людей, які могли перебувати в зоні удару. На місцях працюють усі відповідні служби.

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росія ударила по Запоріжжю

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Серед загиблих є діти

За словами президента, загалом цієї ночі ворожих атак зазнали 13 областей України, там пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та залізничні об’єкти.

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Серед загиблих є діти

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росія ударила по Запоріжжю

Росія не бажає закінчувати війну

Глава держави зауважив, що нічна атака вкотре засвідчила, що Москва сприймає послаблення міжнародного тиску як дозвіл продовжувати війну та обстрілювати українські міста. Тому, наголосив він, країна-агресорка має отримувати чіткіші сигнали, які змусять її переглянути свої дії.

"Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Серед загиблих є діти

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росія ударила по Запоріжжю

Що передувало

Уранці 10 жовтня Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, під завалами можуть бути люди. Ворог атакував багатоповерхівку цілеспрямовано.

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росіяни ударили по облцентру КАБами

''Росія подякувала за зняття санкцій'': Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 12 життів, і звернувся до Заходу

Росіяни ударили по облцентру КАБами

Також відомо про руйнування інших будинків. 11 жовтня у місті оголошено День жалоби.

Як писав OBOZ.UA, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки. За його словами, перші партії мають надійти найближчим часом, а згодом обсяги поставок збільшаться.

Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням", яка грає на руку державі-агресору.

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