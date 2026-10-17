Росія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означає

Країна-терорист Росія на тлі продовження повномасштабної війни в Україні та значних втрат відновлює свої запаси бронетехніки та самохідної артилерії. Окупанти проводять активні відновлювальні роботи на ключових базах зберігання по всій території країни.

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Згідно з супутниковими знімками за 2025-2026 роки, поповнення запасів техніки зафіксовано щонайменше на п’яти військових об’єктах. Про це свідчать дані OSINT-дослідників та супутникові знімки, проаналізовані Інститутом вивчення війни.

Географія накопичення техніки

За інформацією аналітиків, 22-а Центральна танкова резервна база поповнює запаси танків Т-90М, бронетранспортерів БТР-82А, бойових машин піхоти БМП-3М та ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ. 80-й арсенал ГРАУ у Свердловській області з 2025 року накопичує самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".

374-й центр забезпечення розгортання в Республіці Карелія поповнюється гаубицями 2С43 "Мальва" та 2С44 "Гіацинт-К". Варто зазначити, що ця база розташована всього за 185 км від кордону з Фінляндією.

6018-а та 349-а центральні танкові бази (Топчиха, Алтайський край) накопичують БМП-3М, БМД-4М, а також модернізовані танки Т-72Б3М і БМП-2.

Накопиченню сприяє зниження інтенсивності використання бронетехніки на фронті в Україні. Зараз російські війська частіше застосовують піхотну тактику проникнення. У поєднанні з виробництвом і ремонтом це дозволяє частково відновлювати резерви

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Втім, фахівці наголошують, що мова йде переважно про техніку, зняту з консервації, відремонтовану або модернізовану, що є лише скромним поповненням парку.

Підготовка до майбутньої війни та фактор НАТО

В ISW вважають, що часткове відновлення резервів вказує на те, що військове керівництво РФ не відмовилося від концепції масштабної механізованої війни. На думку аналітиків, Москва розраховує застосовувати бронетехніку проти супротивників, які не мають розвинених технологій ведення війни за допомогою БПЛА.

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Також окупанти можуть повернути бронетехніку на фронт в Україні, якщо російським силам вдасться вийти з нинішньої позиційної війни.

Крім того, розміщення техніки на базі поблизу Петрозаводська, недалеко від кордону з Фінляндією, вказує на довгострокову стратегію РФ щодо нарощування військової потужності на північно-західному напрямку та підготовці до потенційного стримування або протистояння з НАТО незалежно від підсумків війни в Україні.

Ризики та реальна загроза

Незважаючи на активне поповнення складів, ISW оцінює ризик безпосередньої сухопутної військової загрози для Фінляндії або країн Балтії як дуже низький, поки тривають бойові дії в Україні.

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Сама по собі наявність техніки на базах не означає негайного зростання боєздатності. Основна частина російського особового складу задіяна на фронті й зазнає значних втрат. При цьому рівень підготовки потенційних екіпажів для цієї техніки залишається під питанням.

Щоб відновлені бронетанкові сили стали реальною загрозою, Росії знадобиться або масштабна мобілізація, або істотне зниження темпів операцій в Україні для формування та навчання нових екіпажів. Проте аналітики наголошують, що НАТО необхідно зберігати високу пильність, оскільки в довгостроковій перспективі РФ намагається сформувати потенціал для швидкого розгортання механізованих сил.

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Нагадаємо, у Росії визнали, що недооцінили Україну, розпочавши проти неї війну. Через це було допущено низку помилок, зокрема надто стислі терміни підготовки до початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Володимир Путін виступив із новою погрозою. Він заявив, що "завдання нанесення масованих ударів по Україні має бути продовжено".