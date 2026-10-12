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Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення: зафіксовано удар по ТЕЦ-5 у Харкові

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
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Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення: зафіксовано удар по ТЕЦ-5 у Харкові
Україна готова до повного енергетичного перемир'я

Російська Федерація вже порушила так зване енергетичне перемир'я одразу після оголошення про нього президентом США Дональдом Трампом, вдаривши по ТЕЦ-5 у Харкові. Ця атака відбулась буквально декілька годин тому.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга повідомив після телефонної розмови з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Розмова двох дипломатів відбулась напередодні важливих європейських зустрічей та ухвалення ключових рішень для посилення тиску на РФ.

Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення: зафіксовано удар по ТЕЦ-5 у Харкові

Глава МЗС повідомив про російський удар, завданий кілька годин тому. Джерело: Скріншот

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"Україна готова до повного енергетичного перемир'я за умови, що Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру", – наголосив міністр.

​Відповіддю на російський терор, за словами Сибіги, мають стати додаткові пакети військової допомоги Україні, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і повне використання заморожених російських активів.​

Андрій Сибіга також подякував Німеччині за підтримку та відзначив вигоди співпраці для її економіки: спільне виробництво оборонної продукції, енергетичні проєкти й участь німецького бізнесу у відновленні України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що віддав накази ЗСУ щодо енергетичного перемир'я. Київ також очікує, що російський диктатор Володимир Путін виконає те, про що сказав американський лідер Дональд Трамп".

Нагадаємо, що увечері 11 жовтня російські війська завдали удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 25 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Окрім того, попри голосні заяви про чергове "перемир'я", країна-терорист РФ не припиняє своїх атак по містах України. У неділю, 11 жовтня, росіяни, зокрема, атакували Івано-Франківськ.

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