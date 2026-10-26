Росія різко збільшила вербування африканців на війну проти України: в Bloomberg розкрили подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоІгнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"Ігнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: скільки будуть триватиВ Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: скільки будуть тривати

Росія різко збільшила вербування африканців на війну проти України: в Bloomberg розкрили подробиці

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
1,1 т.
Росія різко збільшила вербування африканців на війну проти України: в Bloomberg розкрили подробиці
Росія активізувала залучення громадян африканських країн до своєї армії. Ілюстраційне фото. Джерело: ukrainianworldcongress.org

Росія різко наростила вербування громадян африканських країн до своєї армії, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та значні втрати у війні проти України. Найбільше зросла кількість завербованих чоловіків із Бурунді та Зімбабве, а Москва також почала залучати найманців із Мадагаскару.

Про це повідомляє Bloomberg. У період із січня до вересня 2026 року Росія активізувала вербування в країнах з обмеженими демократичними свободами, слабкою судовою системою та недостатнім захистом прав громадян.

Росія різко збільшила вербування африканців

Протягом перших дев'яти місяців 2026 року Росія завербувала 699 громадян Бурунді. Для порівняння, за весь 2025 рік до російської армії приєдналися лише 30 чоловік із цієї країни.

Ще суттєвіше зросла кількість завербованих громадян Зімбабве. Якщо торік їх було 65, то за дев'ять місяців поточного року – вже 530 осіб.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
13,1 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
13,1 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
12,7 т.
"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео
12,7 т.
"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео
Олексій КопитькоОлексій Копитько
7,0 т.
Мій мирний план для України
7,0 т.
Мій мирний план для України

Значне збільшення кількості завербованих також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні. Крім того, Росія вперше від початку повномасштабної війни почала вербувати громадян Мадагаскару, військова влада якого після перевороту минулого року налагодила тісніші відносини з Москвою.

Також зазначається, що вербування іноземців має допомогти Росії компенсувати значні втрати та нестачу людей для мобілізації.

Іноземців заманюють обіцянками роботи та високих зарплат

Російські вербувальники використовують економічні труднощі в африканських країнах, пропонуючи чоловікам привабливі зарплати, бонуси за підписання контракту та можливість отримати російське громадянство. Водночас потенційним новобранцям нерідко обіцяють цивільну роботу, зокрема у сфері громадського харчування або транспорту, замовчуючи ризик відправлення на фронт.

Bloomberg наводить приклад інтернет-реклами, яку, ймовірно, використовували в Зімбабве. На оголошенні зображений чоловік африканського походження у військовій формі та міститься пропозиція програми для фахівців із Зімбабве з обмеженою кількістю місць. Потенційним кандидатам пропонують пройти тест, щоб перевірити відповідність вимогам, але прямо не повідомляють, що після підписання контракту їх можуть відправити воювати проти України.

За даними видання, російська влада також змінює підходи до вербування залежно від країни. У щонайменше дев'яти африканських державах військовий набір майже припинився, натомість Росія намагається залучати їхніх громадян до роботи в оборонній промисловості.

Країни Африки намагаються зупинити вербування 

Спроби Росії залучати африканців до війни викликають дедалі більше занепокоєння серед урядів континенту. Ботсвана та Південно-Африканська Республіка публічно попереджали громадян про небезпеку пропозицій високооплачуваної роботи в Росії, а влада Зімбабве затримала двох росіян за підозрою у вербуванні до армії.

Уряд Кенії безпосередньо закликав Москву припинити цю діяльність. Кенійські політики заявляли, що Росія могла завербувати щонайменше 1000 громадян країни, а міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді їздив до Москви, щоб висловити протест.

У Ботсвані також повідомили про зникнення 15 громадян, яких завербували до російської армії. За словами міністра закордонних справ країни, влада звернулася до української та російської сторін щодо цієї ситуації.

Скільки іноземців воюють на боці Росії

Загалом українська сторона ідентифікувала 45 959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з російською армією. Серед них 5451 людина – громадяни африканських держав.

Окремо Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своєму звіті заявила, що російська влада причетна до торгівлі людьми з метою залучення іноземців до збройних сил. За висновками комісії, міжнародна мережа посередників допомагала перевозити потенційних новобранців до Росії, де їх шляхом обману або примусу змушували підписувати контракти, яких вони не розуміли.

Висновки комісії ґрунтуються на 245 інтерв'ю з військовими, які потрапили в український полон або повернулися додому, а також із родичами завербованих. Опитані віком від 18 до 60 років походили, зокрема, з Йорданії, Уганди, Перу та Узбекистану.

Водночас Кремль публічно не визнавав використання іноземців для участі у війні проти України та заявляв, що Росія має достатньо людських ресурсів для продовження бойових дій.

Нагадаємо, Росія активно вербує іноземців до своєї армії та відправляє їх воювати проти України. Зокрема, з 64 громадян Узбекистану, які потрапили на фронт, за словами одного з утікачів, вижили лише троє.

Як писав OBOZ.UA, Росія розширює географію вербування іноземців для участі у війні проти України, зокрема залучаючи громадян країн Латинської Америки. У зв’язку з цим лише за перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило вчетверо більше латиноамериканців, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниУкраїнаРосіявійськовіАфрика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!