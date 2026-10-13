Росія робить ставку на розробку реактивних дронів зі швидкістю 800 км/год: у Defence Express розкрили подробиці

Росія працює над створенням нового покоління реактивних дронів-камікадзе, швидкість яких може сягати 800 км/год. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, зазначивши, що засоби протидії таким безпілотникам уже напрацьовуються.

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Водночас подробиць про нову розробку росіян наразі не оприлюднювали. У Defence Express проаналізували попередні російські проєкти та припустили, які саме реактивні БПЛА може створювати РФ.

Яким був російський проєкт Ту-300 "Коршун"

Оскільки офіційної інформації про нові російські дрони поки немає, одним із можливих орієнтирів є проєкт Ту-300 "Коршун", розроблений конструкторським бюро "Туполєв" у 1990-х роках.

Це була спроба створити багатоцільовий реактивний безпілотник на базі Ту-141 "Стриж". Він мав існувати у двох варіантах: розвідувальному – з апаратурою радіотехнічної розвідки, та ударному – з можливістю підвішування авіабомб на зовнішніх вузлах.

За проєктними характеристиками, Ту-300 "Коршун" мав злітну масу 4000 кг і міг нести до 1000 кг корисного навантаження. Крейсерська швидкість повинна була становити 950 км/год, а дальність застосування – від 300 до 600 км.

Розробники також передбачали експортний варіант безпілотника. Однак на той час проєкт не зацікавив потенційних покупців і залишився виставковим експонатом.

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Що відомо про реактивний дрон "Гром"

Ще одним можливим орієнтиром є ударний реактивний БПЛА "Гром" компанії "Кронштадт", представлений у 2024 році. Його можна вважати певною реінкарнацією ідей, закладених у проєкт Ту-300 "Коршун".

Безпілотник оснащений колісним шасі та, за заявленими характеристиками, має нести до 2000 кг бойового навантаження, зокрема ракети Х-31.

Водночас актуальний статус проєкту "Гром" наразі невідомий. У Defence Express зазначають, що попередні розробки свідчать про можливість створення Росією ударних реактивних БПЛА зі швидкістю польоту близько 800 км/год.

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Росія може створювати гібридні ракети-дрони

Водночас нові російські розробки можуть поєднувати різні технологічні рішення. Як приклад такого підходу Defence Express наводить С-71К "Ковер" під Су-57, який демонстрували навіть у Єгипті. Цей виріб можна охарактеризувати як гібрид реактивної авіабомби та крилатої ракети.

Видання також звертає увагу, що ракето-дрон зі швидкістю 800 км/год і більше можна створити у значно компактніших габаритах, ніж це зазвичай властиво російському військово-промисловому комплексу.

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Які характеристики має американський Barracuda-500

Для порівняння Defence Express наводить американський Barracuda-500 від компанії Anduril. Цей виріб має дальність застосування до 900 км і швидкість польоту до 900 км/год, а маса його бойової частини становить 45 кг. Покупцем безпілотника також стане Латвія.

На думку авторів матеріалу, з огляду на технологічність цієї розробки, Росія може шукати можливості отримати окремі напрацювання щодо Barracuda-500 та інтегрувати їх у власні засоби ведення війни проти України.

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Водночас це припущення, а не підтверджена інформація про те, що Росія вже отримала відповідні технології або використовує їх у своїх розробках.

Нагадаємо, російські загарбники під час дронових ударів по Україні почали застосовувати технологію, яка не піддається впливу РЕБ. Йдеться про оптико-електронну систему корекції за контурами місцевості. Україна вже доволі довго користується в безпілотних літальних апаратах саме такими навігаційними системами, а в наступному році ці системи будуть активно розвиватись.

Як повідомляв OBOZ.UA, також російські окупанти використовують на "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації – на 32 елементи замість 16. Через це для протидії таким системам українській стороні доведеться збільшувати кількість засобів радіоелектронної боротьби РЕБ, стверджує Сергій Бескрестнов.