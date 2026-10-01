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Росія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,4 т.
Росія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна
Росія розпочала кампанію ударів по енергетиці України
Джерело: Pixabay

У ніч на 30 вересня російські окупаційні війська завдали по території України масштабного комбінованого удару з використанням ракет і безпілотників. Головною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура Києва та Київської області.

Ця атака стала найбільшим комбінованим ударом по енергосистемі з моменту закінчення попереднього опалювального сезону. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Загроза системного колапсу

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за ніч противник випустив близько 190 ударних БПЛА та балістичних ракет. У результаті обстрілів було пошкоджено Трипольську ТЕС, а компанія "Укренерго" була змушена ввести в Київській області режим аварійних відключень електроенергії.

Українські моніторингові канали зазначають, що поточні атаки знаменують собою початок систематичної кампанії. Росіяни намагаються зруйнувати об’єкти генерації та передачі електроенергії, відключити українські АЕС від єдиної енергомережі, а також повністю знеструмити столицю та промислові райони.

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Міністр економіки України Олександр Кравченко розповів, що через інтенсифікацію російських атак майбутня зима 2026–2027 років може стати "найважчою та найсуворішою" за весь час повномасштабної війни.

"Теорія перемоги" Путіна

Аналітики ISW вважають, що Кремль свідомо розпочав зимову кампанію ударів до офіційного початку опалювального сезону. За їхніми оцінками, успішні дії України на фронті у 2026 році змусили диктатора Володимира Путіна переглянути початкову "теорію перемоги" та скоригувати свою стратегію.

Новий план Кремля ґрунтується на систематичних ударах на великі відстані, покликаних зруйнувати критичну інфраструктуру до того, як Україна встигне посилити захист енергомережі та розгорнути ефективні контрзаходи проти балістичних ракет і реактивних дронів.

Експерти наголошують, що ключова мета Путіна – спровокувати гуманітарну кризу, деморалізувати українське населення та змусити керівництво країни до капітуляції до початку можливих масштабних мирних переговорів за участю США.

Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч на 30 вересня російські війська масовано атакували Київську область балістичними ракетами. Ворог завдавав ударів по столиці та низці прилеглих населених пунктів. У Києві відомо про щонайменше чотирьох постраждалих і двох загиблих, а в Київській області росіяни вбили дитину.

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