Росія розробляє ракету за $12 тис. доларів для перехоплення дронів: що про неї відомо

Країна-агресор Росія розробляє дешеві засоби ППО для боротьби з безпілотниками. Під час виставки озброєння, що проходила в рамках військових навчань "Центр-2026", окупанти вперше продемонстрували проект нової бюджетної зенітної ракети, призначеної для знищення БПЛА.

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Головною особливістю розробки називають низьку вартість у межах 12 тис. доларів. Про це повідомляє портал Defence Express.

Радянська спадщина в новому форматі

За задумом окупантів, проект покликаний вирішити ключову проблему сучасної ППО – економічну недоцільність застосування дорогих зенітних керованих ракет проти масових і дешевих українських БПЛА. Для зниження вартості виробництва зенітну ракету створюють на базі вже існуючого сімейства радянських і російських протиградових некерованих ракет "Алазань".

Хоча виробники не уточнили конкретну модифікацію, судячи з габаритів показаного зразка, розробники обрали 82,5-мм ракету "Алазань-6". Старіші версії, наприклад, "Алазань-2М", вже зняті з виробництва, а сучасні "Алазань-8М" та "Алазань-9" мають менший калібр — 60 мм.

Від цивільної ракети до зенітної

Щоб перетворити цивільну протиградову ракету на повноцінний перехоплювач повітряних цілей, її конструкцію планують істотно модернізувати. Головну частину "Алазані-6", де раніше знаходився реактив для розпилення в хмарах, повністю замінять.

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На її місце встановлять аеродинамічні поверхні для маневрування та корекції траєкторії в польоті, систему керування та прийому сигналів для утримання курсу на ціль, а також осколково-фугасну бойову частину для ураження або виведення з ладу конструкції БПЛА.

Спосіб утримати низьку ціну

Головна інженерна складність проєкту — вкластися в заявлений кошторис до 12 тис. доларів. Встановлення на ракету інфрачервоної або активної радіолокаційної (АРЛГСН) головки самонаведення миттєво підвищило б вартість боєприпасу в кілька разів.

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Тому з високою ймовірністю наведення ракети буде реалізовано за радіокомандною схемою. За такого підходу обчислювальний центр і радіолокатор наземної пускової установки супроводжують і ціль, і ракету, передаючи на борт перехоплювача радіокоманди корекції. Це дозволяє залишити всю дорогу електроніку на землі, зробивши саму ракету максимально дешевою та масовою у виробництві.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Росія розробляє новий тип ракети, дальність якої може сягати 800 км, і Україні вже зараз необхідно розробляти засоби протидії такій зброї. Ймовірною основою для нової загрози генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає модернізацію ракетного озброєння РФ, яку він пов’язав із серією "Іскандер".

Нагадаємо, до кінця 2026 року Росія планує збільшити обсяги виробництва балістичних ракет. Паралельно Москва готується провести випробування нової балістичної ракети дальністю до 800 км.