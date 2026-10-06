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Росія шукає нові маршрути для зерна після різкого обвалу експорту через Чорне море – розвідка

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Росія шукає нові маршрути для зерна після різкого обвалу експорту через Чорне море – розвідка
Росія зіткнулася з різким скороченням експорту зерна. Джерело: Facebook

Росія зіткнулася з різким скороченням експорту зерна через Чорне море та змушена шукати альтернативні маршрути постачання. Попри спроби задіяти порти Балтики, Мурманськ і сухопутні коридори до Китаю, Кремль поки не може створити систему, яка б замінила можливості південних портів РФ.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Нові логістичні напрямки мають серйозні інфраструктурні та економічні обмеження, які не дозволяють швидко компенсувати втрати чорноморського експорту.

У другій декаді вересня Росія відправила лише 347 тисяч тонн пшениці, тоді як за аналогічний період 2025 року цей показник становив 1,3 млн тонн. Через порт Новоросійськ пройшло 72,5 тисячі тонн зерна проти 696 тисяч тонн роком раніше.

У відповідь Москва намагається перекинути частину потоків на Балтійське море. Зокрема, зерно почав приймати термінал "Ультрамар" в Усть-Лузі. У вересні заявки на перевезення до нього залізницею сягнули близько 260 тисяч тонн. Водночас навіть за максимальної завантаженості цей маршрут може забезпечити перевалку приблизно 500 тисяч тонн на місяць, тоді як південні порти РФ мають потужності понад 60 млн тонн на рік.

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Кремль також розглядає використання Мурманська. "РЖД" вже погодила перше перевезення 40 тисяч тонн зерна зі Ставропольського краю. Однак значна відстань від основних зернових регіонів робить цей маршрут економічно невигідним, адже додаткові витрати оцінюються у 18-25 доларів за тонну.

На східному напрямку Росія збільшує постачання через Китай. Обсяги "Нового сухопутного зернового коридору" зросли з 2,3 млн тонн у 2024 році до 5,8 млн тонн у 2025-му, а у 2026 році можуть досягти 9 млн тонн. Однак і цей маршрут має обмеження, пов’язані з пропускною спроможністю залізниці, терміналів, тарифами, китайськими квотами та фітосанітарними вимогами.

Створення повноцінної альтернативи чорноморській системі потребує масштабних інвестицій у залізничну інфраструктуру, елеватори, перевалочні потужності, страхування та флот. Наразі жоден із нових напрямків не здатен забезпечити обсяги, які раніше проходили через південні порти Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна не бачить жодних позитивних ознак того, що в найближчі місяці може бути укладено перемир’я для експорту зерна через Чорне море. Країна-агресорка Росія відхилила всі пропозиції від партнерів Києва.

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