Росія скинула авіабомби на передмістя Краматорська: є жертва та поранені. Фото

Російські терористи вдень 3 листопада скинули чотири авіабомби на селище Ясногірка Краматорської громади Донецької області. Унаслідок удару по приватному сектору загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед поранених – родина з чотирьох людей

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Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Зазначається, що через російський удар пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків.

Що відомо про жертв та постраждалих

Російські загарбники атакували Ясногірку близько 11:33 фугасними авіаційними бомбами з УМПК – навісним аеродинамічним комплектом, який перетворює звичайні некеровані авіабомби на планерні високоточні боєприпаси. Таких ФАБів ворог скинув на житлову забудову Ясногірки аж чотири.

Унаслідок атаки загинула 48-річна жінка, ще п'ятеро людей постраждали: 64-річні чоловік і жінка та їхні 29- і 40-річні сини. Також поранення отримала сусідка родини.

У потерпілих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

Яких руйнувань завдав російський авіаудар

За даними прокуратури, загалом росіяни своїм ударом пошкодили щонайменше 16 приватних будинків. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюють.

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За фактом російської атаки Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Головні історії дня

Як відомо, Краматорська громада перебуває під постійними та жорстокими ударами російських військ, які цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, житлові будинки та здійснюють атаки безпосередньо на людей, що забезпечують життєдіяльність міст і селищ.

Нагадаємо, що увечері 31 жовтня російська армія завдала авіаудару по Краматорську. Ворог знищив будівлю міськради. Уражена споруда багато значила для українського міста.

Російські окупанти вбили в Краматорську волонтера з Канади Джессі Адамса, який займався порятунком тварин у прифронтових регіонах. Життя іноземця обірвалося 25 жовтня.У день загибелі Джессі брав участь в евакуації тварин із Краматорська. Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль, до якого щойно завантажили врятованих тварин.

Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч на 3 листопада країна-агресор Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Ворог атакував Україну ракетами з літаків Ту-160 і Ту-95М, балістикою та дронами. Вибухи пролунали на Одещині, у Житомирі, Харкові, Дніпрі та низці інших регіонів країни. Основними цілями путінських терористів стали об'єкти енергетичної та теплогенеруючої інфраструктури.