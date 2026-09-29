Росія скинула КАБи на школу в Сумах, діти і викладачі були в укритті: усі подробиці. Фото
У Сумах російські війська завдали авіаудару по центру міста – чотири керовані авіабомби влучили в будівлю школи, де тривало навчання. Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. За його словами, серед поранених – троє дітей. Загалом із навчального закладу вчасно евакуювали 100 людей.
Кореспондентка "Суспільного", яка перебувала на місці події, повідомила, що школа зазнала значних пошкоджень. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, а також зруйнувала стіни.
Вибухи в Сумах пролунали близько 15:35. Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБи, що прямували на місто.
Пошкодження також зафіксували у приватному секторі, повідомив Зеленський.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, у ніч проти 29 вересня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки в столиці було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, 60-річна жінка отримала травми.
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