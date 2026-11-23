У ніч проти 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів.

Відео дня

Сили ППО знешкодили 134 цілі, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російські удари 23 листопада

У ніч ghjnb 23 листопада (з 18:00 22 листопада) противник атакував 153 ударними БпЛА типу "Шахед" (60 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА різних типів (42 із них – реактивні).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

На момент публікації зведення атака ще тривала.

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Київ

Вранці стало відомо, що у Подільському районі уламки ворожої цілі впали на нежитлову будівлю, без подальшого загоряння.

Черкаська область

Уночі силами та засобами ППО над регіоном було знешкоджено 9 російських БпЛА.

Звернень щодо травмованих чи пошкодження майна не надходило.

Головні історії дня

Як розповідав OBOZ.UA, у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Загинули 11 людей, шестеро – поранені. Ще кілька людей можуть залишатися під завалами. Двом потерпілим вдалося вижити під руїнами будинку.

23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.