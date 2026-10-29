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Росія у жовтні зазнала рекордних втрат на війні проти України: Генштаб розкрив цифри

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,2 т.
Росія у жовтні зазнала рекордних втрат на війні проти України: Генштаб розкрив цифри
При цьому до кінця жовтня залишалося ще три доби. Джерело: Вечірній Київ

Російська армія у жовтні 2026 року зазнала найбільших місячних втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на 29 жовтня вони становили 49 040 осіб.

Це перевищило попередній рекорд, зафіксований у грудні 2024 року, коли втрати сягнули 48 670 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії у жовтні перевищили попередній рекорд

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 29 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становили 49 040 осіб.

Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року – тоді втрати становили 48 670 осіб.

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При цьому до кінця жовтня залишалося ще три доби.

Середньодобові втрати становлять близько 1750 осіб

У Генштабі зазначили, що середньодобові втрати російських військ у жовтні станом на 29 число становлять близько 1750 осіб.

Показники втрат російської армії демонструють зростання протягом 2026 року. Якщо в лютому вони становили 26 090 осіб, то у вересні зросли до 46 230. У жовтні станом на 29 число цей показник сягнув 49 040 осіб.

У Генштабі пояснили, чому це важливо

За оцінкою Генерального штабу ЗСУ, темпи втрат російської армії перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни обходиться армії РФ дедалі дорожче.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжать завдавати окупантам втрат до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України втратила понад 1,58 млн військових. А її військові витрати у грошовому еквіваленті за п’ять років перевищують 700 млрд. доларів. Цих грошей росіянам б вистачило на зведення "з нуля" п’яті сучасних великих міст-мільйонників – для заселення 10 мільйонами людей. Загарбники втрачають на війні майже тисячу осіб щодня, тобто одну людину кожні півтори хвилини. 

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