Росія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. Фото

У Кременчуці внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім’я Аня, яка виховувала дітей-близнюків 2016 року народження. Трагедія сталася в день, коли її чоловік святкував 35-річчя.

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Відомо, що жінка загинула, прикривши собою маленьку племінницю. Про загибель Ані та обставини трагедії повідомив у Telegram місцевий журналіст Володимир Булашев.

На момент російського удару Аня, ймовірно, перебувала вдома та доглядала за дітьми. Крім власних двійнят, вона піклувалася про маленьку доньку своєї сестри.

За словами сестри загиблої, жінка встигла закрити собою племінницю, завдяки чому дитина вижила. Після атаки всі троє дітей опинилися в лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

Загибель Ані стала важким ударом для її родини. Чоловік втратив дружину в день свого 35-річчя, а двоє дітей залишилися без мами.

Сестра загиблої присвятила їй емоційний допис у соціальних мережах. Вона назвала Аню найріднішою людиною та пообіцяла піклуватися про її дітей.

"Я зроблю все для твоїх дітей, щоб вони були щасливі! Я тобі обіцяю бути поруч з твоїми дітьми!", – написала жінка.

Кременчуцька фотографиня Юлія Дубина також опублікувала фотографії Ані з дітьми. Вона згадала її як добру, позитивну людину, турботливу маму та дружину.

"Людина з величезним серцем. Завжди позитивна. Неймовірна мама, дружина. Я не хочу вірити в це. Ти назавжди в наших серцях", – написала фотографиня.

Світла пам’ять Ані. Щирі співчуття її чоловікові, дітям, сестрі та всім рідним.

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