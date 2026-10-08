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Росія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
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Росія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. Фото
Загибла родина. Джерело: Facebook.

У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару загинула родина Іванченків – батько, мати та двоє їхніх дітей. Загиблим дітям було 8 та 13 років.

Про загибель сім’ї повідомила сторінка "Їх УБИЛА Росія". Також інформацію оприлюднила Прилуцька гімназія №9 та місцеві жителі.

Загиблими є 39-річний Олександр Іванченко, його 37-річна дружина Юлія, 13-річна донька Ірина та 8-річний син Максим.

Родина загинула під час удару по житловій п’ятиповерхівці. Ракетна атака сталася 7 жовтня.

У навчальному закладі зазначили, що загиблі були родичами Ніни Михайлівни Іванченко – співробітниці гімназії. Таким чином, російський удар забрав життя одразу чотирьох членів однієї сім’ї.

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Загиблі:

  • Олександр Сергійович Іванченко – 27 червня 1987 року народження;
  • Юлія Володимирівна Іванченко – 2 грудня 1988 року народження;
  • Ірина Олександрівна Іванченко – 30 серпня 2013 року народження;
  • Максим Олександрович Іванченко – 31 січня 2018 року народження.

У гімназії назвали трагедію непоправною втратою для родини та громади. Також там закликали небайдужих підтримати близьких загиблих фінансово.

Також унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилукахзагинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.

Трирічна Злата після порятунку з-під завалівбагатоповерхівки у Прилуках перебуває в обласній дитячій лікарні в Чернігові. Її мати Катерина також госпіталізована, тоді як батько дитини під час атаки залишався вдома у Линовиці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області зранку 8 жовтня завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

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