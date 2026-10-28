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Росія вдарила по Харкову: сталась пожежа, є загиблий

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,4 т.
Росія вдарила по Харкову: сталась пожежа, є загиблий
РФ ударила по Харкову

Удень середи, 28 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Харкову. Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула одна людина, також відомо про двох постраждалих, виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він додав, що ворог ударив по Основ'янському району.

Що відомо

Про дронову атаку росіян посадовець поінформував о 12:54, додавши згодом, що на місці влучання почалася пожежа.

"Ворог ударив бойовим дроном по Основʼянському району. Наслідки уточнюємо... На місці влучання пожежа", – написав Терехов.

Вже о 13:00 мер повідомив про постраждалих. Станом на 13:11 – відомо про одну особу.

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О 13:17 Терехов повідомив про загиблого.

"Також надходить інформація про одного загиблого", – зазначив він.

Станом на 13:23 кількість постраждалих збільшилася до двох.

"Підтверджена інформація про одну загиблу людину, ще двоє постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Росія вдарила по Харкову: сталась пожежа, є загиблий

Повідомлення. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська також вдарили дроном по багатоквартирному житловому будинку в Основ’янському районі Харкова. Тоді постраждали четверо людей, серед них – хлопчик 4-х років. Після атаки РФ у будинку були заблоковані люди.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія 26 жовтня завдала серії ударів по житлових районах Харкова. Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Є загиблі та поранені.

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