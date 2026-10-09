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Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 5,8 т.
Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео
Загибла родина. Джерело: Facebook.

У Прилуках Чернігівської області на центральній площі міста прощаються з родиною Іванченків, яка загинула внаслідок російського ракетного удару 7 жовтня. Четверо членів сім'ї загинули під завалами п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомляє "Суспільне Новини". Медіа також опублікувало відео з місця прощання.

Загиблий Олександр Іванченко працював машиністом "Укрзалізниці". Разом із ним загинули дружина Юлія, донька Ірина та син Максим.

За інформацією Прилуцької гімназії №9, загиблі були рідними працівниці навчального закладу Ніни Іванченко – родиною брата її чоловіка. Російський удар забрав життя одразу чотирьох членів однієї сім’ї.

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Загиблі:

  • Олександр Сергійович Іванченко – 27 червня 1987 року народження;
  • Юлія Володимирівна Іванченко – 2 грудня 1988 року народження;
  • Ірина Олександрівна Іванченко – 30 серпня 2013 року народження;
  • Максим Олександрович Іванченко – 31 січня 2018 року народження.
Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео

Загибла родина Іванченків, яка стала жертвою російського ракетного удару по Прилуках. Джерело: Суспільне Чернігів

Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео

Наслідки удару РФ по Прилуках. Джерело: ДСНС

Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео

Знищений будинок. Джерело: ДСНС

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинув 45-річний працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Він працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин.

Загалом внаслідок російської атаки на місто загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 особи отримали травми, зокрема семеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання завершили вранці 8 жовтня.

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