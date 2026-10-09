Росія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео

У Прилуках Чернігівської області на центральній площі міста прощаються з родиною Іванченків, яка загинула внаслідок російського ракетного удару 7 жовтня. Четверо членів сім'ї загинули під завалами п'ятиповерхового будинку.

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Про це повідомляє "Суспільне Новини". Медіа також опублікувало відео з місця прощання.

Загиблий Олександр Іванченко працював машиністом "Укрзалізниці". Разом із ним загинули дружина Юлія, донька Ірина та син Максим.

За інформацією Прилуцької гімназії №9, загиблі були рідними працівниці навчального закладу Ніни Іванченко – родиною брата її чоловіка. Російський удар забрав життя одразу чотирьох членів однієї сім’ї.

Загиблі:

Олександр Сергійович Іванченко – 27 червня 1987 року народження;

Юлія Володимирівна Іванченко – 2 грудня 1988 року народження;

Ірина Олександрівна Іванченко – 30 серпня 2013 року народження;

Максим Олександрович Іванченко – 31 січня 2018 року народження.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинув 45-річний працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Він працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин.

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Загалом внаслідок російської атаки на місто загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 особи отримали травми, зокрема семеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання завершили вранці 8 жовтня.