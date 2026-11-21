Унаслідок російського удару по Кривому Рогу 20 листопада загинув 7-річний Тихон Бондар. Його молодший брат, 4-річний Матвій, та 11-річний Платон дістали поранення й наразі перебувають у реанімації.

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Про трагедію та стан родини повідомило місцеве медіа "Рудана". Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі також зазначив, що серед постраждалих членів сім’ї є батько хлопчиків.

Мати дітей Олена Бондар розповіла, що сім'я приїхала до Кривого Рогу у справах і вирішила відвідати улюблений ресторан. За її словами, родина не жила в місті через небезпеку, проте цього разу уникнути трагедії не вдалося.

"Не жили тут, бо небезпечно... Але небезпека нас наздогнала", – розповіла жінка.

Хлопчик Тихон загинув від повторного удару, якого російські війська завдали по тій самій локації.

За словами Зеленського, окупанти атакували звичайний цивільний район, де немає жодних військових об'єктів. Унаслідок обстрілу також загинула 20-річна фельдшерка екстреної медичної допомоги.

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Нині двоє синів Олени залишаються в реанімації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ввечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під час аварійно-рятувальних робіт окупанти завдали ще кількох ударів, коли на місці вже працювали екстрені служби.

Станом на ранок 21 листопада кількість постраждалих зросла до 58 осіб, серед них шестеро дітей. До міських лікарень госпіталізували 28 поранених, зокрема п'ятьох дітей.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, навчальні заклади, підприємство, ресторан, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.