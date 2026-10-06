Росія вдарила "Бандеролями" по лікарні в Кривому Розі: є постраждалі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимІлюстрація - поїздУ ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталосяНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядаютьРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаІлюстрація. ГороскопНайкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтняЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. Фото

Росія вдарила "Бандеролями" по лікарні в Кривому Розі: є постраждалі

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Росія вдарила "Бандеролями" по лікарні в Кривому Розі: є постраждалі
Ракета "Бандероль". Джерело: Скриншот

У вівторок, 6 жовтня, російські війська атакували центральну частину Кривого Рогу двома безпілотниками "Бандероль". Один із ударів припав на територію міської лікарні, внаслідок чого постраждали працівники медзакладу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На місці працюють екстрені служби, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Новина доповнюється…

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 3,4 т.
Операція "Тигри": одеські нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку котів із Олешок. Відео
icon 3,4 т.
Операція "Тигри": одеські нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку котів із Олешок. Відео
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 1,3 т.
"Власні ракети для Patriot у нас з'являться не раніше ніж через півтора роки": генерал Романенко сказав, що потрібно Україні для швидкого завершення війни
icon 1,3 т.
"Власні ракети для Patriot у нас з'являться не раніше ніж через півтора роки": генерал Романенко сказав, що потрібно Україні для швидкого завершення війни
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 1,2 т.
"У Росії їх вже розробляють": генерал Романенко закликав шукати засоби протидії модернізованим "Іскандерам" з дальністю на 800 км
icon 1,2 т.
"У Росії їх вже розробляють": генерал Романенко закликав шукати засоби протидії модернізованим "Іскандерам" з дальністю на 800 км
Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніКривий РігУкраїнаРосія - країна-агресорракета "Бандероль"Олександр ВілкулОлександр Вілкул
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись