Росія вдарила "Бандеролями" по лікарні в Кривому Розі: є постраждалі
У вівторок, 6 жовтня, російські війська атакували центральну частину Кривого Рогу двома безпілотниками "Бандероль". Один із ударів припав на територію міської лікарні, внаслідок чого постраждали працівники медзакладу.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На місці працюють екстрені служби, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
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