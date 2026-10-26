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Росія вдарила дроном по Павлограду: є жертва, серед поранених - двоє дітей

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
915
Росія вдарила дроном по Павлограду: є жертва, серед поранених - двоє дітей
Наслідки атаки по Павлограду 26 жовтня 2026. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували ПавлоградДніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені.

Серед постраждалих – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки

Атака сталася вдень 26 жовтня.

Унаслідок удару загинула одна людина, щонайменше троє людей дістали поранення.

Зазначимо, що серед поранених – двоє 10-річних дівчаток. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Крім того, через атаку згорів автомобіль, також пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і магазин.

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Росія вдарила дроном по Павлограду: є жертва, серед поранених - двоє дітей

Наслідки атаки по Павлограду 26 жовтня 2026. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Як повідомляв OBOZ.UA, вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила наносити удари по Дніпропетровській області. Ближче до ранку ворог завдав удару по приватному будинку в Новоолександрівській громаді.

Також окупанти завдали повторної серії ударів по Павлограду. Там внаслідок обстрілу загорілося кілька приватних будинків. На місці працювали рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

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