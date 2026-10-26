Росія вдарила дроном по Павлограду: є жертва, серед поранених - двоє дітей

Російські війська атакували ПавлоградДніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені.

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Серед постраждалих – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки

Атака сталася вдень 26 жовтня.

Унаслідок удару загинула одна людина, щонайменше троє людей дістали поранення.

Зазначимо, що серед поранених – двоє 10-річних дівчаток. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Крім того, через атаку згорів автомобіль, також пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і магазин.

Як повідомляв OBOZ.UA, вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила наносити удари по Дніпропетровській області. Ближче до ранку ворог завдав удару по приватному будинку в Новоолександрівській громаді.

Також окупанти завдали повторної серії ударів по Павлограду. Там внаслідок обстрілу загорілося кілька приватних будинків. На місці працювали рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.