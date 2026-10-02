Росія вдарила КАБами по Харкову: двоє цивільних загинуло, десятки постраждало. Фото

У пʼятницю, 2 жовтня, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок атаки загинули дві жінки віком 66 і 80 років, ще 32 людини постраждали, серед них двоє дітей.

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Про наслідки обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Дані про загиблих і постраждалих також оприлюднив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання КАБів зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах.

Боєприпаси влучили у приватному секторі, один із них зруйнував житловий будинок. На місці одного з ударів рятувальники спочатку перевіряли інформацію про можливу людину під завалами.

У Слобідському районі пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад і щонайменше шість автомобілів.

У Немишлянському районі внаслідок влучання в приватний будинок пошкоджено ще близько 10 розташованих поруч осель.

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Серед постраждалих – 22 людини, які дістали поранення, десятьох із них доправили до лікарень. Один із поранених, 48-річний чоловік, перебував в операційній.

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Серед постраждалих також двоє дітей. 10-річний хлопчик поранився уламками скла, однак його травми виявилися неважкими, тому госпіталізація не знадобилася. 15-річна дівчина пережила гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

Крім ударів КАБами, у Харкові зафіксували влучання ударного безпілотника в Київському районі. Там загорівся автомобіль.

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На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський безпілотник пошкодив захисне укриття над Національним літературно-меморіальним музеєм Г.С. Сковороди в Харківській області. Обстріл стався днями у селі Сковородинівка, де розташована пам’ятка історії національного значення – будинок, у якому жив і помер Григорій Сковорода.

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