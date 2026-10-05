Росія вдарила КАБами по Харкову: є жертви і постраждалі, під завалами будинку можуть лишатися люди

5 жовтня вдень країна-агресорка Росія атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Ворог влучив у житловий будинок у Слобідському районі міста, наразі відомо про трьох загиблих людей та 25 поранених. Також окупанти атакували дроном заправку в Київському районі міста.

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Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. На місці російського удару спалахнула пожежа – горять складські приміщення, пошкоджено також житлові будинки, під завалами можуть ще залишатися люди.

Що відомо

Про російську атаку Терехов повідомив о 14.46. Він зазначив, що росіяни скинули на місто щонайменше три КАБи, під атакою опинився Слобідський район Харкова.

Пізніше він зазначив про те, що на місці російських ударів виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення, є інформація про загиблу людину.

"Внаслідок ударів по Слобідському району є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває", – написав Терехов.

Він додав, що під завалами будинку ще можуть залишатися люди, пошуково-рятувальна операція триває.

Пізніше стало відомо про трьох загиблих людей і 25 постраждалих.

"Кількість загиблих зросла до трьох", – написав міський голова Харкова о 15.41.

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Окрім того, Терехов зазначив, що окупанти ударили бойовим дроном по заправці у Київському районі міста.

Повідомлення Ігоря Терехова. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю ввечері, 4 жовтня, у Харкові "Бандероль" влучила по багатоквартирному будинку. Під час атаки загинула людина, також є поранені.