Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуація"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги УкраїніРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. ВідеоПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромЛегенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Водій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимСабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Навіщо рис сиплють у горщики з орхідеями: суть лайфхакуНавіщо рис сиплють у горщики з орхідеями: суть лайфхакуРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областяхРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областях

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 180
Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео
Росія завдала удару авіабомбами по Сумах. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вдень 17 жовтня російська окупаційна армія завдала нової серії ударів по Сумах. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Для удару по обласному центру росіяни використовували керовані авіабомби. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, росіяни застосували 8 авіабомб, чотири з яких влучили в обласний центр. Решта бомб влучили в Сумський район.

На околиці Сум зафіксовано влучання в житловий сектор. Щонайменше двоє людей поранені. Також відомо, що в результаті російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору в Сумах загинув 42-річний чоловік.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 13,6 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
icon 13,6 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 12,5 т.
На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео
icon 12,5 т.
На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 10,2 т.
Двоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. Фото
icon 10,2 т.
Двоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. Фото

Триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Ще одна авіабомба пошкодила багатоповерхівку та впала у водойму. На щастя, вдалося уникнути тяжких наслідків.

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Загинула одна людина. Джерело: Сумська обласна державна адміністрація

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Росіяни застосували 8 КАБ. Джерело: Сумська ОВА

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Наслідки терору. Джерело: Сумська обласна державна адміністрація

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Ворог завдав бомбового удару. Джерело: ДСНС

Росія вдарила КАБами по Сумах, загинув чоловік: очевидець розповів про атаку. Фото і відео

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 17 жовтня російська терористична армія завдала серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 16 жовтня, Росія атакувала Харків.Постраждали дев’ять осіб, серед них – хлопчик і дівчинка віком 13 років.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУдар по СумахСумиКАБ (корегована авіаційна бомба)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись