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Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула людина, 14 постраждалих, серед них – дитина. Фото

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read1 хв
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Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула людина, 14 постраждалих, серед них – дитина. Фото
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю. Джерело: ДСНС

Вранці 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, також постраждало 14 осіб, серед яких одна дитина.

Про це зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через російський обстріл пошкоджено житлові багатоквартирні будинки за кількома адресами та автомобілі.

Що відомо

Країна-агресорка Росія обстріляла КАБами Запоріжжя. Станом на 12.40 було відомо про одного загиблого та 14 травмованих внаслідок російського удару. Загиблим виявився 50-річний чоловік. Серед постраждалих – одна дитина.

Рятувальники ДСНС евакуювали 12 людей, які опинилися заблокованими у квартирах. Також психологи ДСНС надали підтримку 23 людям.

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Російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя 9 жовтня.Джерело: ДСНС

Зазначається, що вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоквартирні житлові будинки, за однією з адрес рятувальники ліквідували загоряння п'яти автомобілів. 

За іншою адресою пошкоджено дві квартири та вибите скло у п’ятиповерховому будинку. На щастя, обійшлося без пожежі.

"Рятувальники обстежили території, щоб виявити потерпілих та допомоги їм", – зазначили в ДСНС.

На місцях подій працювали усі екстрені служби міста. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені, комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що ворог змінює тактику ударів КАБами по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі. Російська авіація останнім часом долітає до Запоріжжя та завдає ударів керованими авіаційними бомбами і дронами. Зокрема, ворог атакує мостові переходи, що пов’язано зі зміною тактики та вдосконаленням російських КАБів.

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