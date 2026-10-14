Росія вдарила по багатоповерхівках у Краматорську: є руйнування і поранені. Фото
Російські війська ввечері 13 жовтня вдарили по Краматорську. Під удар потрапили житлові будинки у центрі міста.
Постраждали щонайменше четверо містян. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Що відомо про атаку
13 жовтня 2026 року о 21:52 війська РФ завдали трьох ударів по Краматорську.
Били загарбники по житловій забудові у середмісті.
"Відомо, що в результаті ворожої атаки тілесні ушкодження отримали щонайменше 4 цивільних. Жінкам 38, 57 і 68 років та 58-річному чоловіку надається медична допомога. Окрім мінно-вибухових травм, у них діагностовано перелом, осколкові поранення, забійні рани і гостру реакцію на стрес. Остаточні наслідки обстрілу та тип озброєння встановлюються", – зазначили у прокуратурі регіону.
Там додали, що за процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія масовано атакувала енергетику Києва. Внаслідок ворожий ударів є жертви, у столиці запроваджено аварійні відключення, зупинила рух частина громадського транспорту.
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