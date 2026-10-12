Росія вдарила по Харкову: зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки, є постраждалі. Фото

Уранці 12 жовтня Росія атакувала Харків. Ворожий дрон влетів прямо у багатоповерхівку:, зафіксовано значні руйнування верхніх поверхів будинку; згодом стало відомо про ще один удар вже по іншому багатоквартирному будинку.

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Унаслідок ранкових атак у місті постраждали люди, серед них – 10-річний хлопчик. Про атаку розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові

Про те, що війська держави-агресорки знову завдали ударів по Харкову, міський голова повідомив о 08:39 ранку.

"Влучання ударного ворожого дрону у Київському районі – попередньо, або поряд із багатоповерхівкою, або прямо у неї. Деталі зʼясовуємо", – писав він тоді.

Менш ніж за десять хвилин з'ясувалося, що ворог вдарив прицільно по будинку.

"Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів", – написав мер Харкова о 08:47.

Згодом Терехов уточнив, що внаслідок влучання "Шахеда" в одному з під'їздів багатоповеріхвки зруйновано 7-9 поверхи.

Спалахнула пожежа.

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Станом на 09:05 було відомо про п'ятьох постраждалих.

"На місці медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику", – уточнив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Розпочато пошуково-рятувальні роботи.

Вже о 09:27 стало відомо про ще один удар у Київському районі Харкова.

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"Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу. Наразі тут звернень до медиків не було", – писав тоді Синєгубов.

За словами Терехова, це був вже четвертий приліт за сьогоднішній ранок.

До 09:44 кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці зросла до 11 людей.

"Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці", – уточнив Синєгубов.

Тим часом росіяни завдали вже п'ятого удару по Київському району.

За даними ОВА, дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

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Станом на 10:17 Терехов підтверджував вже 12 постраждалих.

Після 10 години ранку стало також відомо про черговий приліт по багатоповерхівці у цьому ж районі облцентру.

Цього разу, за даними Синєгубова, постраждали троє людей.

"Маємо вороже влучання по ще одній багатоповерхівці в Київському районі. Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють профільні служби", – писав він о 10:14.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 11 жовтня, ворог також атакував Харків і область: є загиблі і поранені.