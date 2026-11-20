Уранці п'ятниці, 20 листопада, російські війська завдали удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки сталася пожежа у будинку-музею колишнього президента України Леоніда Кучми.

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За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив глава Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Що відомо

Як поінформував посадовець, близько 09:50 у селі Чайкине Новгород-Сіверської громади зафіксували влучання російського безпілотника, ймовірно FPV-дрона.

"Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого Президента України Леоніда Кучми", – написав він.

За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну на Україну. Держава-агресорка підняла у повітря стратегічну авіацію і запустила ракети різних типів, також на українські міста летіли ударні дрони.

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Під атакою балістики опинився Київ. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.

Також під час масованої повітряної атаки РФ по Україні, було завдано ударів по Львову. Ціллю окупантів стали об'єкт енергетики та залізнична станція. Відомо про двох загиблих та постраждалих.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час масованої повітряної атаки на Україну у Польщу залетіли дві крилаті ракети та один реактивний дрон росіян. Одна з ракет вибухнула за 45 км від кордону, момент вибуху зафіксували камери спостереження.

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