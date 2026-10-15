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Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загиблі

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загиблі
Росія завдала удару по Дніпропетровщині. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила наносити удари по Дніпропетровській області. Ближче до ранку ворог завдав удару по приватному будинку в Новоолександрівській громаді.

Внаслідок атаки загинули дві людини. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, на світанку путінські війська атакували Дніпровський та Павлоградський райони. У Новоолександрівській громаді внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано приватний будинок. Жертвами атаки стали двоє мирних мешканців.

Також окупанти завдали повторної серії ударів по Павлограду. Там внаслідок обстрілу загорілося кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

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За інформацією моніторингових каналів, вранці 15 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область авіабомбами. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про запуски КАБ у бік регіону.

Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загиблі

Росіяни застосували авіабомби. Джерело: Скриншот

Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загиблі

Наслідки обстрілу. Джерело: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Кіровоградській області, зокрема по Кропивницькому. В результаті обстрілу в обласному центрі загинули дві людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська знову завдали удару по Рівному. В результаті атаки постраждав житловий район міста та підприємства. Відомо про вісім поранених, серед яких дитина

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