Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

У ніч проти 5 жовтня Росія знову обстріляла Харків. Ворожі ракети поцілили по Індустріальному району облцентру: спалахнула пожежа в адмінбудівлі, пошкоджено житлові будинки та автівки.

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Загинула люди, ще шестеро постраждали. Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про наслідки атаки

Одна людина загинула, ще щонайменше шестеро харків'ян постраждали внаслідок нічного ракетного удару ЗС РФ.

"Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Індустріальному району міста. Виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі", – зазначили у ДСНС.

Станом на ранок пожежі рятувальники ліквідували.

На місцях ворожих ударів працювали вогнеборці, піротехніки та психологи ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальники.

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