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Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео
Наслідки ракетного удару по Харкову

У ніч проти 5 жовтня Росія знову обстріляла Харків. Ворожі ракети поцілили по Індустріальному району облцентру: спалахнула пожежа в адмінбудівлі, пошкоджено житлові будинки та автівки.

Загинула люди, ще шестеро постраждали. Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про наслідки атаки

Одна людина загинула, ще щонайменше шестеро харків'ян постраждали внаслідок нічного ракетного удару ЗС РФ.

"Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Індустріальному району міста. Виникла пожежа: горіли приміщення двоповерхової адмінбудівлі, автомобілі та сміття. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі", – зазначили у ДСНС.

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Станом на ранок пожежі рятувальники ліквідували.

На місцях ворожих ударів працювали вогнеборці, піротехніки та психологи ДСНС, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальники.

 

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Росія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відео

Наслідки ударів військ РФ в Індустріальному районі Харкова

Як повідомляв OBOZ.UA, радник президента з питань технологій Сергій Бескрестнов закликав жителів Києва під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він також розповів про встановлення у столиці автоматичних турелей для боротьби з реактивними "Шахедами".

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